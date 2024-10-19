3° Prêmio da Música Capixaba homenageia Alexandre Lima Crédito: Acervo Pessoal

No dia 29 de outubro, às 19h, o Teatro Universitário da UFES será palco do 3° Prêmio da Música Capixaba, uma celebração da riqueza cultural do Espírito Santo. Este ano, o evento homenageia um dos nomes mais icônicos da música capixaba: Alexandre Lima, fundador da banda Manimal.

Alexandre Lima não apenas criou melodias, ele moldou uma nova era na música brasileira. Seu ritmo único, batizado de “rockcongo”, mesclava congo, reggae e pop, refletindo a diversidade cultural do Espírito Santo. Essa inovação não apenas influenciou músicos locais, mas também levou a música capixaba a cenários nacionais e internacionais.

Formada em 1986, a banda Manimal rapidamente se destacou com sua fusão de ritmos como ticumbi, música eletrônica, samba e reggae. O grupo, composto por Alexandre Lima (voz, guitarra e tambor), seu irmão Amaro Lima (voz, baixo e casaca), Fabio Carvalho (voz, percussão e tambor), Federico Nicolai (voz, percussão e tambor), Queiroz (bateria e backing) e Ronaldo Rosman (backing, efeitos e casaca), nasceu da amizade entre os músicos em Vitória.

3° Prêmio da Música Capixaba homenageia Alexandre Lima Crédito: Acervo Pessoal

Em 1997, o Manimal lançou seu primeiro CD de mesmo nome, que incluiu sucessos como “Tequila Brown” e “De Que Vale Tudo Isso?”. Antes disso, em 1996, a banda já havia recebido o prêmio de “Melhor Arranjo” no Festival Nacional de Música de Alegre-ES e foi finalista no Les Decouverts de RFI, sendo reconhecida como um dos oito melhores trabalhos de pesquisa da América Latina e Caribe.

A banda teve uma carreira notável, destacando-se em eventos internacionais como a Expo 98 em Lisboa, onde foi eleita “Revelação”. Suas turnês pela Europa e suas apresentações na Copa do Mundo da Alemanha em 2006 são marcos importantes. Com discos como "Tow Tow" (2000) e "Espírito Congo" (2002), o Manimal deixou um legado musical duradouro.

Além do sucesso musical, Alexandre Lima e o Manimal foram conhecidos por seu compromisso social. Projetos como “Congo na Escola” e “Manimal na Escola” demonstraram seu empenho em usar a música como ferramenta de transformação social, beneficiando comunidades carentes da Grande São Pedro e Ilha das Caieiras.

3° Prêmio da Música Capixaba homenageia Alexandre Lima Crédito: Acervo Pessoal

Toda essa trajetória de Alexandre Lima, marcada por inovação e compromisso social, será celebrada no 3° Prêmio da Música Capixaba. O evento não apenas homenageia um artista excepcional, mas também reconhece a importância da cena musical capixaba. A cerimônia será transmitida ao vivo pela TVE.

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