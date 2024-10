Conheça os finalistas do 3° Prêmio da Música Capixaba

O 3° Prêmio da Música Capixaba anunciou seus finalistas. A grande celebração da música capixaba está chegando e os vencedores serão conhecidos no dia 29 de outubro, às 19h, no Teatro da Ufes. Foram mais de 170 semifinalistas, entre artistas, instrumentistas, grupos, produtores, técnicos e projetos musicais de todo o Espírito Santo.



No total, foram mais de 131 mil votos nas 26 categorias na etapa de votação popular. Mais de 14 mil pessoas de mais de 300 cidades de todo o Brasil votaram nos seus artistas, técnicos e produtos favoritos. Entre as categorias, estão Álbum, Música, Show, Capa, Instrumentista, LGBTQIAPN+, Vozes Negras e DJ.