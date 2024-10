Concerto na Ufes vai homenagear Clube da Esquina com entrada gratuita

Concerto “Homenagem ao Clube da Esquina”. Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

As canções do Clube da Esquina, célebre movimento musical surgido em Belo Horizonte (MG), no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, serão interpretadas por um dos grupos de referência do Projeto Vale Música Espírito Santo, o Coral Jovem Vale Música.



O concerto “Homenagem ao Clube da Esquina” será apresentado no dia 10 de outubro, às 20h, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo.

Concerto “Homenagem ao Clube da Esquina”. Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

O espetáculo vai revisitar diversas músicas do movimento, responsável por revelar grandes compositores como Milton Nascimento, Lô Borges, Toninho Horta e Beto Guedes. Na mesma data, às 15h30, o grupo fará um Concerto Didático voltado para estudantes da rede pública de ensino.

SELEÇÃO DE CANÇÕES

A seleção de repertório contempla canções que marcaram gerações, a exemplo de “Paisagem na janela”, “Um girassol da cor do seu cabelo”, “Trem azul” e “Nada será como antes”. O regente optou por escolher músicas dos álbuns ‘Clube da Esquina’ (1972) e ‘Clube da Esquina II’ (1978), que são mais conhecidas pelo público. “Queremos dividir essa experiência com as pessoas e evidenciar aos novos ouvintes a razão de tanta admiração”, comenta.

CICLO PEDAGÓGICO

Formado por 20 cantores de 16 a 25 anos de idade, o Coral Jovem Vale Música conta com a regência de Max Michel Alves, que assina a direção musical do concerto. O regente explica que este espetáculo integra o ciclo pedagógico do grupo, que já realizou apresentações em homenagem à Tropicália, Rita Lee e Raul Seixas, entre outros ícones da MPB.

Concerto “Homenagem ao Clube da Esquina”. Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

“Um dos meus objetivos enquanto regente-educador dos Coros do Vale Música é facilitar o acesso dos educandos a uma ampla formação musical. No ano passado, realizamos o concerto Tropicália, e os cantores do Coro saíram desse processo conhecendo os tropicalistas mais de perto. Com o Clube da Esquina não será diferente”, afirma Max.

De acordo com o regente, o Clube da Esquina possui várias características que o colocam como um divisor de águas na música popular brasileira, entre as quais a fusão da música folclórica africana e mineira com a sofisticação da Bossa Nova e os elementos do jazz, do rock, a sonoridade dos Beatles, a música clássica e hispânica.

SERVIÇO

Coral Jovem Vale Música

Concerto “Homenagem ao Clube da Esquina”

Regência: Max Michel Alves

Max Michel Alves Participação especial: Hellem Pimentel

Hellem Pimentel Quando: 10 de outubro (quinta-feira)

10 de outubro (quinta-feira) Horário: 20h

20h Onde: Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) - Goiabeiras, Vitória

Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) - Goiabeiras, Vitória Entrada gratuita. Retirada de ingressos na bilheteria do teatro, uma hora antes do início do concerto

Retirada de ingressos na bilheteria do teatro, uma hora antes do início do concerto Classificação: livre

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais