História do rock´n roll será contada em show especial em Vitória

Os músicos Felipe Azevedo, Guga Sanva, Felipe Dias, Vitor Hugo Pascoal e Alexandre Aposan, ganhador de dois Grammys, integram a banda montada exclusivamente para o espetáculo Ready to Rock, que será apresentado no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, nesta terça-feira (8).



A proposta é proporcionar ao público um passeio pela história do rock´n roll através de canções icônicas com arranjos inéditos e novas interpretações. A “viagem no tempo” será feita em sete atos, abordando desde a ascensão do blues no Delta do Mississippi à explosão do rock na década de 60.