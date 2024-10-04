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Villa Mix Festival 2024

Post Malone faz apresentação exclusiva no festival VillaMix em São Paulo

Rapper retorna ao Brasil para apresentação no show de retorno do evento após quatro anos de pausa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 08:44

Post Malone chega e é recebido com festa pelos fãs de Justin Bieber
Post Malone chega e é recebido com festa pelos fãs de Justin Bieber Crédito: Reuters/Folhapress
O festival VillaMix anunciou Post Malone como headliner do evento nesta quinta (3). A apresentação do cantor acontece no sábado, 21 de dezembro, na Neo Química Arena. A venda de ingressos começa na próxima segunda-feira (7), às 10h, na plataforma Eventim.
Dono dos hits "Rockstar", "Better Now", "Congratulations" e "Sunflower", tema do longa "Homem-Aranha: No Aranhaverso", o cantor, que já passou pelos palcos do Lollapalooza, The Town e Rock in Rio, fará show exclusivo no evento, mas os valores dos tíquetes ainda não foram divulgados. Não haverá performances em outras cidades do país.
Post Malone lançou seu sexto álbum de estúdio em agosto. Country, "F-1 Trillion" traz homenagens aos clássicos da velha guarda e ao estilo nos anos 1990.
O Villa Mix passou por um hiato de cinco anos e já recebeu outras atrações internacionais no país, como Shawn Mendes, J Balvin, Demi Lovato, Maluma, Liam Payne e Rudy Mancuso. As demais atrações da edição deste ano também não foram anunciadas.

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