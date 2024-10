Festival Novos Cantores vai revelar talentos do ES; veja como participar

Oportunidade: inscrições abertas para o Festival Novos Cantores. Crédito: André Leão Basílio

As inscrições gratuitas para o Festival Novos Cantores já estão abertas. Até o dia 15 de outubro, cantores e compositores do Espírito Santo têm a chance de se inscrever na competição que promete movimentar a cena da música independente local e descobrir novos talentos.



Podem participar artistas que não tenham contratos vigentes com grandes gravadoras ou empresas de grande porte. Os interessados devem enviar uma composição original, incluindo letra e música, através do site oficial: www.festivalnovoscantores.com. As 20 melhores composições serão escolhidas por uma curadoria especializada e avançarão para a fase de votação popular.

Os 10 artistas mais votados terão suas músicas arranjadas de forma exclusiva e se apresentarão ao vivo no dia 5 de dezembro, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, acompanhados por uma orquestra. Além do cachê pela apresentação, os finalistas terão suas performances gravadas em um DVD ao vivo e suas músicas serão disponibilizadas em um álbum oficial do Festival nas principais plataformas de streaming.

A produtora cultural Vanessa Yee, do Estúdio Medusa, idealizadora do evento, explica que o festival resgata o espírito dos grandes festivais das décadas de 60 e 70, que revelaram ícones da música brasileira como Chico Buarque, Caetano Veloso e Elis Regina. Em sua primeira edição capixaba, em 2020, o festival lançou artistas como o rapper Áquila Sabino e a cantora Bella Mattar, que hoje se destacam no cenário nacional.

"Este ano, reestruturamos o festival com um novo modelo e parcerias de peso, consolidando-o como a grande vitrine da música capixaba," afirma Vanessa Yee. O festival é uma competição gratuita e aberta a todos os gêneros musicais, permitindo a participação de artistas com vínculos a selos e gravadoras locais, além de independentes.

Os finalistas também terão a chance de participar de uma série de entrevistas e apresentações em programas de rádio e TV locais, ampliando ainda mais sua visibilidade e alcance.

Cronograma do Festival:

Inscrições: 27 de setembro a 15 de outubro

27 de setembro a 15 de outubro Curadoria Especializada: 16 a 23 de outubro

16 a 23 de outubro Votação Popular: 25 de outubro a 1º de novembro

25 de outubro a 1º de novembro Divulgação dos Finalistas: 2 de novembro

2 de novembro Apresentação Final: 5 de dezembro

