Cantor Suel é atração do Encontro Marcado Litoral; saiba como participar

Cantor Suel se apresentará no Encontro Marcado da Litoral FM Crédito: Divulgação

As comemorações de 30 anos da Litoral FM ainda não acabaram! Neste sábado (5) é a vez dos fãs de pagode curtirem mais uma edição do Encontro Marcado Litoral, desta vez com o cantor Suel. O evento acontece às 16 horas, no auditório da Rede Gazeta, em Vitória. A promoção da 102,3 oferece aos ouvintes a oportunidade de encontrar o ídolo em um evento especial, exclusivo e bem pertinho. Ainda é possível participar do evento.

Com mais de 20 anos de carreira e sucessos como "Me Assume ou Me Esquece" e "Duvido", Suel fez parte do grupo de pagode Imaginasamba e hoje está em carreira solo, se tornando um dos principais nomes do pagode romântico.

Já foram realizadas mais de 40 edições do Encontro Marcado Litoral, que recebeu nomes como Felipe Araújo, Thiaguinho, Luan Santana, Ferrugem, Victor & Leo, Sorriso Maroto, Michel Teló, Claudia Leitte, Gustavo Mioto, Dilsinho, Xand Avião, Marcos & Belutti e Belo.

Para participar do Encontro Marcado Litoral com Suel, basta ficar ligado na programação da rádio Litoral. Sintonizar na 102,3, ouvir pela Alexa, aplicativo ou o acessar o site litoralfm.com.br para não perder a chance de garantir uma vaga neste evento exclusivo.