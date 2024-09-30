Festival de música gratuito no ES terá atrações locais e nacionais

O compositor, cantor e pianista Arrigo Barnabé Crédito: Divulgação

Um intercâmbio entre músicos no Espírito Santo. Essa é a proposta do Festival Música sem Fronteiras, que acontece de 10 a 12 de outubro, com a participação de artistas, professores e estudantes. A programação contará com a realização de atividades culturais e formativas. O evento é gratuito.

Neste ano, o festival terá como convidados o compositor, cantor e pianista Arrigo Barnabé e o pianista, compositor e arranjador André Mehmari, que farão apresentações no Parque Cultural Casa do Governador e também vão ministrar masterclasses, que vão acontecer na Faculdade de Música (Fames). Além deles, o violonista, compositor e cantor Miguel Rabello se apresenta no HubES+, no Centro de Vitória.

“Nesta edição do festival, queremos proporcionar um ambiente de criatividade e inovação, para que os participantes explorem suas fronteiras musicais, quebrem paradigmas e sejam protagonistas de novas formas de pensar e fazer música. Uma programação com diversidade musical e várias opções de ótimos encontros, sempre com a participação do público”, afirmou o diretor da Fames, Fabiano Araújo.

As atividades formativas terão a participação dos professores da Fames Bruno Ishisaki, Paulo Rosa e Paulo Eduardo Almeida, que vão apresentar uma mesa-redonda sobre Música de Concerto e a Música Popular, além da professora Luciana Rosa, responsável pela palestra “Sobre o conceito de Música Popular” e o professor Victor Polo, que apresentará o workshow “O universo do violão solo brasileiro”.

O público também terá a oportunidade de conferir a Orquestra Popular de Câmara (Opoc) da Fames em um concerto inédito com André Memari. A Oficina de Choro da Fames, liderada pelo professor Nelson Gonçalves Jr., se apresentará juntamente com Miguel Rabelo e a cantora Julia Nali, além de ministrarem juntos um concerto didático aberto ao público.

Para as apresentações realizadas no Parque Cultural Casa do Governador, é necessário a retirada de ingressos antecipadamente. Serão disponibilizados 1.200 ingressos por dia e podem ser retirados duas unidades por CPF. Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso.

PROGRAMAÇÃO