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Programação

Festival de música gratuito no ES terá atrações locais e nacionais

Festival em Vitória terá como convidados o compositor, cantor e pianista Arrigo Barnabé e o pianista, compositor e arranjador André Mehmari
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 10:00

O compositor, cantor e pianista Arrigo Barnabé
O compositor, cantor e pianista Arrigo Barnabé Crédito: Divulgação
Um intercâmbio entre músicos no Espírito Santo. Essa é a proposta do Festival Música sem Fronteiras, que acontece de 10 a 12 de outubro, com a participação de artistas, professores e estudantes. A programação contará com a realização de atividades culturais e formativas. O evento é gratuito.
Neste ano, o festival terá como convidados o compositor, cantor e pianista Arrigo Barnabé e o pianista, compositor e arranjador André Mehmari, que farão apresentações no Parque Cultural Casa do Governador e também vão ministrar masterclasses, que vão acontecer na Faculdade de Música (Fames). Além deles, o violonista, compositor e cantor Miguel Rabello se apresenta no HubES+, no Centro de Vitória.
“Nesta edição do festival, queremos proporcionar um ambiente de criatividade e inovação, para que os participantes explorem suas fronteiras musicais, quebrem paradigmas e sejam protagonistas de novas formas de pensar e fazer música. Uma programação com diversidade musical e várias opções de ótimos encontros, sempre com a participação do público”, afirmou o diretor da Fames, Fabiano Araújo.
As atividades formativas terão a participação dos professores da Fames Bruno Ishisaki, Paulo Rosa e Paulo Eduardo Almeida, que vão apresentar uma mesa-redonda sobre Música de Concerto e a Música Popular, além da professora Luciana Rosa, responsável pela palestra “Sobre o conceito de Música Popular” e o professor Victor Polo, que apresentará o workshow “O universo do violão solo brasileiro”.
O público também terá a oportunidade de conferir a Orquestra Popular de Câmara (Opoc) da Fames em um concerto inédito com André Memari. A Oficina de Choro da Fames, liderada pelo professor Nelson Gonçalves Jr., se apresentará juntamente com Miguel Rabelo e a cantora Julia Nali, além de ministrarem juntos um concerto didático aberto ao público.
Para as apresentações realizadas no Parque Cultural Casa do Governador, é necessário a retirada de ingressos antecipadamente. Serão disponibilizados 1.200 ingressos por dia e podem ser retirados duas unidades por CPF. Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso.

PROGRAMAÇÃO

  • FESTIVAL MÚSICA SEM FRONTEIRAS
  • 10 de outubro
  • 14h - Local: HUB ES+ | Mesa Redonda: “Experiências musicais: entre a Música de Concerto e a Música Popular”
  • Com: Prof. Dr. Bruno Ishisaki, Prof. Me. Paulo Rosa e Prof. Me. Paulo Eduardo
  • 16h - Local: HUB ES+ | Workshow: “Violão solo brasileiro: um universo de mediação entre práticas da música popular e da música de concerto”
  • Com: Prof. Me. Victor Polo
  • 19h - Local: Casa do Governador |Solenidade de abertura
  • 20h - Local: Casa do Governador | Apresentação Arrigo Barnabé

  • 11 de outubro
  • 10h - Local: HUB ES+ | Palestra: “Aproximações e distanciamentos entre a música de concerto e música popular: uma abordagem teórica”
  • Com: Profa.  Dra. Luciana Rosa
  • 14h - Local: Auditório Fames | Masterclass de composição com Arrigo Barnabé
  • 14h30 - Local: HUB ES+ | Concerto Didático de Choro: Miguel Rabello, Julia Nali e Prof Nelson Gpnçalves Jr.
  • 18h - Local: Tenda HUB ES+ | Apresentação: Miguel Rabello, Julia Nali e Oficina de Choro da Fames
  • 19h - Casa do Governador | Concerto: André Mehmari Trio & Orquestra Popular de Câmara da Fames

  • 12 de outubro
  • 09h - Local: Auditório Fames | Masterclass com André Mehmari

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