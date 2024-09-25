Banda Herança Negra fará show gratuito em Vitória com lançamento de clipe

Banda Herança Negra celebra 26 anos de carreira com show especial em Vitória Crédito: Divulgação

Considerada uma das maiores referências do reggae no ES, a banda Herança Negra celebra 26 anos de carreira com um show especial, nesta quinta-feira (26), em Vitória. A comemoração ainda contará com o lançamento da nova música '23 de setembro', acompanhada de videoclipe. E o melhor, a entrada do show é gratuita.

Formada pelos músicos Jon Santos (vocal, guitarra e violão), Nelinho P2 (contrabaixo) e Barol (teclados, bateria, backing vocal e beatmaker), a Herança Negra foi formada no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória e tem uma trajetória de sucesso com vários hits.

No show em Vitória, o público vai acompanhar um setlist que relembra sucessos que marcaram a trajetória do grupo ao longo dos anos. "Este evento promete ser um marco na trajetória da Herança Negra, consolidando o legado de uma banda que transcende fronteiras musicais e culturais. Os fãs podem esperar por uma experiência única, com participações especiais e muita celebração", declaram os músicos Jon Santos, Nelinho P2 e Barol.

Homenagem para a filha

A abertura da festa ficará a cargo da banda Breeza, que promete aquecer o público com letras que falam de amor, natureza e positividade. O lançamento da canção "23 de setembro" é uma homenagem ao nascimento de Isabela, filha caçula de Jon Santos, vocalista da banda. E o videoclipe, dirigido por Rodrigo Pysi, será exibido pela primeira vez durante o show.

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