Festival de música em Vila Velha terá shows de axé, pagode e funk

Um lugar onde a música capixaba se encontra. Essa é a proposta do Tá Massa! Festival, que acontece no dia 9 de novembro, no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Vila Velha. Através de uma diversidade musical, os capixabas poderão curtir ao som de diversos estilos, como axé, pagode e até funk.
A programação, que vai das 17h às 2h30, contará com oito atrações principais: Leoziinho, Larissa Tan Tan, DJ Laion, Gustavo Venturini, Samba Crioulo, Lilian Lomeu, DJ ML da Vila e Andin. Os ingressos para curtir o festival custam entre R$ 16,50 (pista, meia, 1º lote) e R$ 70 (Vip, inteira, 1º lote).
Além do line-up diversificado, o evento também contará com uma parte gastronômica. Haverá food trucks na praça de alimentação do festival. Essa é a primeira edição da festa, que promove uma união de estilos musicais em prol do desenvolvimento cultural do nosso Estado.
SERVIÇO
- Tá Massa! Festival
- Quando: 9 de novembro (sábado)
- Onde: estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha
- Horário: das 17h às 2h30
- Atrações: Leozinho, Larissa Tan Tan, DJ Laion, Gustavo Venturini, Samba Crioulo, Lilian Lomeu, DJ ML da Vila e Andin
- Ingressos: de R$ 16,50 (pista, meia, 1º lote) à R$ 70 (Vip, inteira, 1º lote), disponíveis no site Zig Tickets