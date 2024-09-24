  • Festival de música em Vila Velha terá shows de axé, pagode e funk
Cultura

Festival de música em Vila Velha terá shows de axé, pagode e funk

Programação terá nomes como Lilian Lomeu, Samba Crioulo e Leoziinho. Os ingressos custam a partir de R$ 16,50
Felipe Khoury

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 10:37

Lilian Lomeu e Leoziinho são atrações confirmadas no Tá Massa! Festival Crédito: Reprodução/Instagram/@lilianlomeu/@ramiralomeu /@leoziinholz
Um lugar onde a música capixaba se encontra. Essa é a proposta do Tá Massa! Festival, que acontece no dia 9 de novembro, no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Vila Velha. Através de uma diversidade musical, os capixabas poderão curtir ao som de diversos estilos, como axé, pagode e até funk.
A programação, que vai das 17h às 2h30, contará com oito atrações principais: Leoziinho, Larissa Tan Tan, DJ Laion, Gustavo Venturini, Samba Crioulo, Lilian Lomeu, DJ ML da Vila e Andin. Os ingressos para curtir o festival custam entre R$ 16,50 (pista, meia, 1º lote) e R$ 70 (Vip, inteira, 1º lote).
Além do line-up diversificado, o evento também contará com uma parte gastronômica. Haverá food trucks na praça de alimentação do festival. Essa é a primeira edição da festa, que promove uma união de estilos musicais em prol do desenvolvimento cultural do nosso Estado.

SERVIÇO

  • Tá Massa! Festival
  • Quando: 9 de novembro (sábado)
  • Onde: estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha
  • Horário: das 17h às 2h30
  • Atrações: Leozinho, Larissa Tan Tan, DJ Laion, Gustavo Venturini, Samba Crioulo, Lilian Lomeu, DJ ML da Vila e Andin
  • Ingressos: de R$ 16,50 (pista, meia, 1º lote) à R$ 70 (Vip, inteira, 1º lote), disponíveis no site Zig Tickets

Veja Também

Projeto de circulação musical gratuito do Brasil chega ao Espírito Santo

Venda de ingressos para show de Roberto Carlos no ES começa nesta sexta (20)

Baterista do Lulu Santos é capixaba e já trabalhou no The Voice Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Cultura Música Sertanejo Axé
Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

