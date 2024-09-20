Venda de ingressos para show de Roberto Carlos no ES começa nesta sexta (20)

Roberto Carlos se apresentou na Praça do Papa em 2023 Crédito: Carlos Alberto Silva

Atenção fãs do Rei! Já estão abertas as vendas para o show do Roberto Carlos na Praça do Papa, no dia 26 de outubro . Com ingressos entre R$ 125 (setor branco) e R$ 390 (setor azul), os capixabas podem reservar sua cadeira através do site Eventim ou em um quiosque no Shopping Vitória.

O cantor está viajando com o show “Eu Ofereço Flores”, que começou em abril com um show em São Paulo que comemorou seus 83 anos. As entradas do Setor Azul central (o mais perto do palco) custam R$ 390, enquanto as do Setor Azul lateral custam R$ 340. Já o Setor Amarelo está sendo vendido por R$ 280.

O Setor Verde, por sua vez, custa R$ 220, e o Branco a R$ 125. Todos os valores citados referem-se ao valor de meia entrada. A Arena PCD, com valor único, é vendida a R$ 125. Terão direito a meia-entrada pessoas com deficiência, professores da rede pública de ensino, idosos (mais de 60 anos) e estudantes - todos com a devida comprovação em documentos.

A classificação do show é para maiores de 16 anos desacompanhados. Menores de 16 anos devem ir acompanhados dos responsáveis legais. No espetáculo, o público pode esperar sucessos como "Emoções", "Como é grande o meu amor por você" e “Além do Horizonte", além de músicas mais recentes que refletem sua versatilidade e capacidade de se reinventar ao longo dos anos.

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