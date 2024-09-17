Roberto Carlos traz turnê internacional “Eu Ofereço Flores” para o ES

Conforme o colunista Leonel Ximenes adiantou, Vitória está prestes a ser palco de mais um evento histórico: Roberto Carlos retorna à cidade para um show exclusivo na Praça do Papa. Agendado para 26 de outubro, véspera do segundo turno das eleições municipais, o espetáculo promete encantar fãs de todas as idades com uma performance memorável.
O rei, que emocionou os capixabas com duas apresentações em terras capixabas no ano passado, retorna ao Estado para mais um espetáculo repleto de sucessos. Em abril de 2023, o cantor comemorou seu aniversário de 83 anos com uma apresentação especial em sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim, e, logo depois, seguiu para Vitória.
Os fãs podem esperar um repertório clássico e emocionante, com hits como "Emoções", "Como é grande o meu amor por você" e "Jesus Cristo", além de músicas mais recentes, como a canção que dá nome à turnê, “Eu Ofereço Flores”.
O show está marcado para começar às 21h, prometendo uma noite cheia de emoção e nostalgia. Os ingressos serão limitados e os detalhes sobre a venda serão divulgados em breve, então é bom ficar atento às redes de HZ para garantir a presença nesse evento.
Serviço
- Show Roberto Carlos - Turnê “Eu Ofereço Flores”
- Data: 26 de outubro de 2024
- Horário: 21h
- Local: Praça do Papa, Vitória, ES
- Ingressos: Informações sobre a venda de ingressos serão divulgadas em breve