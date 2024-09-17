Roberto Carlos traz turnê internacional “Eu Ofereço Flores” para o ES

Os fãs podem esperar um repertório clássico e emocionante, com hits como "Emoções", "Como é grande o meu amor por você" e "Jesus Cristo", além de músicas mais recentes, como a canção que dá nome à turnê, “Eu Ofereço Flores”.

O show está marcado para começar às 21h, prometendo uma noite cheia de emoção e nostalgia. Os ingressos serão limitados e os detalhes sobre a venda serão divulgados em breve, então é bom ficar atento às redes de HZ para garantir a presença nesse evento.