Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Novo show de Roberto Carlos em Vitória: local e data já estão reservados

Cantor apresentou dois espetáculos no ano passado no Espírito Santo

Públicado em 

12 set 2024 às 11:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Roberto Carlos
Show de Roberto Carlos na Praça do Papa, Vitória, no ano passado Crédito: Carlos Alberto Silva
Mantido sob sigilo absoluto, a Praça do Papa, em Vitória, já está reservada para a realização de um novo show de Roberto Carlos. Está agendado para 26 de outubro, véspera do segundo turno das eleições municipais. 
Em abril de 2023, Roberto comemorou seu aniversário de 83 anos com uma apresentação especial em sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim, seguida por um show em Vitória, no mesmo local que agora será palco de mais um encontro marcante.
No espetáculo de outubro, o público pode esperar sucessos como "Emoções", "Como é grande o meu amor por você" e "Jesus Cristo", além de músicas mais recentes
O horário do espetáculo e os detalhes sobre vendas de ingresso serão informados em breve.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Santuário no ES visitado pelo Rei Roberto Carlos faz 30 anos

Show de Roberto Carlos: comeu-se muito (bolo), bebeu-se pouco (álcool)

Rei exigente: os segredos do bolo de aniversário de Roberto Carlos no ES

O destino do homem que ficou nu diante de uma policial na Praça do Papa

12 horas de festa: Vitória terá megaevento para idosos na Praça do Papa

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Roberto Carlos Praça do Papa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motoristas por aplicativo protestam em Vitória contra PLP 152/2025
Imagem de destaque
Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro
Imagem de destaque
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados