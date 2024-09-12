Novo show de Roberto Carlos em Vitória: local e data já estão reservados

Mantido sob sigilo absoluto, a Praça do Papa, em Vitória, já está reservada para a realização de um novo show de Roberto Carlos
. Está agendado para 26 de outubro, véspera do segundo turno das eleições municipais.
Em abril de 2023, Roberto comemorou seu aniversário de 83 anos com uma apresentação especial em sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim, seguida por um show em Vitória, no mesmo local que agora será palco de mais um encontro marcante.
No espetáculo de outubro, o público pode esperar sucessos como "Emoções", "Como é grande o meu amor por você" e "Jesus Cristo", além de músicas mais recentes
O horário do espetáculo e os detalhes sobre vendas de ingresso serão informados em breve.