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Leonel Ximenes

12 horas de festa: Vitória terá megaevento para idosos na Praça do Papa

Festival terá oficinas de arte, gastronomia, teatro, pintura em tecido e brincadeiras, além de ações de saúde

Públicado em 

11 set 2024 às 17:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A cantora Janayna Pereira é uma das atrações da 1ª edição do Festival Cultural Bem-estar, Bem + Cultura
A cantora Janayna Pereira é uma das atrações da 1ª edição do Festival Cultural Bem-estar, Bem + Cultura Crédito: Caio Oviedo
Não é proibido para “menores”, mas a vez é deles, dos idosos. No próximo dia 28, das 10h às 22h, na Praça do Papa, em Vitória, será realizada a 1ª edição do Festival Cultural Bem-estar, Bem + Cultura, com uma programação toda voltada para os mais “experientes”.
O evento, em homenagem ao Dia Internacional do Idoso, terá oficinas de arte, gastronomia, teatro, pintura em tecido e brincadeiras.

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saúde física e mental receberá setores exclusivos como no Cantinho da Harmonia e no Espaço Bem-estar, espaços destinados para relaxamento, prática de exercícios de respiração, aferição de pressão e glicemia, além de outros cuidados com o corpo.
Quarteto de Cordas Clássico de Vitória: um toque de classe na Praça do Papa
Quarteto de Cordas Clássico de Vitória: um toque de classe na Praça do Papa Crédito: Divulgação
A programação do festival será composta também por atrações musicais e de dança. No coreto, haverá apresentações do Quarteto de Cordas Clássico de Vitória e do Coral MedSênior. Já no palco Bem + Cultura haverá a apresentação de chorinho com Raimundo Machado, apresentação de dança com Proscênio Studio de Dança, a estreia do musical ‘Entre Gerações’ com o ator convidado Jandir Ferrari e o show inédito Bossa e Reggae do músico Rodrigo CX, além da apresentação de Higo Mafuá com a participação da cantora Janayna Pereira, ex-participante do SuperStar.
Para participar do evento é preciso doar 1 kg de alimento não perecível. Além disso, o Festival Cultural Bem-estar irá recolher tampinhas de garrafas pet, através do programa Tampinhas do Bem, um projeto socioambiental da MedSênior.
“O Festival Cultural Bem-Estar é mais do que um evento de entretenimento. É, na verdade, uma oportunidade para celebrar a vida, de cuidar do bem-estar e ressaltar a importância da cultura em nossas vidas”, explica Cássia Coppo, CEO da Coppo Consultoria e Projetos, produtora da festa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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