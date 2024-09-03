Depois de 23 anos, ES corre risco de perder famoso evento nacional

Banda da Paraíba que se apresentou no Fenfit em julho deste ano Crédito: Instagram

Maior festival do gênero do país fora do Nordeste, o Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit) está ameaçado de não ser mais promovido no Espírito Santo, depois de 23 anos animando a bucólica vila localizada no município de Conceição da Barra

É que a organização do tradicional evento cultural capixaba e brasileiro recebeu uma proposta de, a partir de 2026, levar o festival para a cidade de Recife (PE): “Ainda estamos em negociação e avaliando todos os prós e contras”, adianta Juliana Oliveira de Matos, organizadora do festival e proprietária, junto com o marido, do Bar do Forró, onde o Fenfit é realizado.

"O único apoio que temos da prefeitura [de Conceição da Barra] é a escola que é cedida na época do evento para hospedar as bandas concorrentes. Não temos condições financeiras de hospedar ninguém além das atrações, que são as bandas que vêm pra concorrer" Juliana Oliveira de Matos - Organizadora do Festival Nacional de Forró de Itaúnas (Fenfit)

E por que o festival pode deixar o Espírito Santo, após mais de duas décadas? “Não temos apoio das autoridades e do comércio da Vila em geral. Desde a pandemia a volta de shows e eventos está sendo bem aos poucos. Infelizmente é um evento cultural que depende cem por cento da bilheteria e das vendas. Não temos nenhum patrocínio e nem apoio”, lamenta a organizadora.

Trio Macaiba, de São Paulo, que fez muito sucesso em Itaúnas Crédito: Facebook

Segundo Juliana, apenas a edição do ano que vem do Fenfit está garantida. Para ela, a cidade de Conceição da Barra e o distrito de Itaúnas vão perder muito sem o tradicional festival de forró pé de serra, que tem custo estimado em R$ 1 milhão e atrai cerca de 10 mil pessoas, de todas as partes do país e do mundo, à Vila de Itaúnas. Em julho passado, por exemplo, o festival recebeu visitantes de Venezuela, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Japão e EUA.

Your browser does not support the audio element. Depois de 23 anos, ES corre risco de perder famoso evento nacional

“É um evento fechado que movimenta a Vila e a sede de Conceição da Barra, na época do inverno e ainda em um lugar praiano, trazendo renda para a cidade”, destaca a organizadora do festival que tradicionalmente é realizado em julho, durante oito noites consecutivas.

Ela não soube precisar o quanto o festival movimenta financeiramente, mas destaca que o Fenfit gera em torno de 50 postos de trabalho, só no Bar do Forró, e tem a participação de 24 bandas concorrentes e 14 professores de dança.