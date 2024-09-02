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Leonel Ximenes

Justiça proíbe (de novo) Vale de retirar transporte de ferroviários

Trabalhadores de cinco cidades foram beneficiados pela decisão judicial, mas mineradora pode recorrer mais uma vez

Públicado em 

02 set 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Portaria da Vale em Tubarão
Portaria da Vale em Tubarão Crédito: Vale/Divulgação
Justiça de Trabalho negou recurso da Vale e determinou que a empresa mantenha o serviço de transporte fretado para os ferroviários que moram nas cidades de Viana, Aracruz, João Neiva, Ibiraçu e Fundão.
A decisão do juiz substituto Alvino Marchiori Junior, da 7ª Vara do Trabalho de Vitória, foi publicada na última segunda-feira (26).
A Vale, conforme publicou a coluna, comunicou aos seus empregados, em abril, que, a partir deste segundo semestre iria oferecer transporte apenas a quem mora em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, restrição que o Sindicato dos Ferroviários não aceitou.

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A mineradora ofereceu ajuda de custo, no valor de um salário e meio de cada funcionário, e em uma única vez, para que os ferroviários dessas cinco cidades se mudassem para a região da Grande Vitória.
Segundo argumentou o Sindfer à Justiça, o transporte fretado pela Vale é oferecido há cerca de 30 anos e beneficia aproximadamente 300 trabalhadores da mineradora nos cinco municípios.
A empresa, por sua vez, alega que são 183 os funcionários afetados pela medida e que não há supressão de benefício, mas sim substituição de transporte próprio pelo transporte público. A Vale pode recorrer da decisão.

O QUE DIZ A VALE

Em nota enviada à coluna, a Vale, por intermédio da sua assessoria de imprensa, anunciou que está avaliando o que fará sobre a decisão judicial: "A Vale foi informada da decisão e avalia as medidas judiciais cabíveis. A empresa continua estudando medidas para reduzir o tempo de deslocamento de seus empregados".

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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