Justiça proíbe (de novo) Vale de retirar transporte de ferroviários

Portaria da Vale em Tubarão Crédito: Vale/Divulgação

Justiça de Trabalho negou recurso da Vale e determinou que a empresa mantenha o serviço de transporte fretado para os ferroviários que moram nas cidades de Viana, Aracruz, João Neiva, Ibiraçu e Fundão.

A decisão do juiz substituto Alvino Marchiori Junior, da 7ª Vara do Trabalho de Vitória, foi publicada na última segunda-feira (26).

A Vale, conforme publicou a coluna , comunicou aos seus empregados, em abril, que, a partir deste segundo semestre iria oferecer transporte apenas a quem mora em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, restrição que o Sindicato dos Ferroviários não aceitou.

A mineradora ofereceu ajuda de custo, no valor de um salário e meio de cada funcionário, e em uma única vez, para que os ferroviários dessas cinco cidades se mudassem para a região da Grande Vitória

Segundo argumentou o Sindfer à Justiça, o transporte fretado pela Vale é oferecido há cerca de 30 anos e beneficia aproximadamente 300 trabalhadores da mineradora nos cinco municípios.

A empresa, por sua vez, alega que são 183 os funcionários afetados pela medida e que não há supressão de benefício, mas sim substituição de transporte próprio pelo transporte público. A Vale pode recorrer da decisão.

O QUE DIZ A VALE