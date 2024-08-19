Cidade do ES tem a pior cobertura vegetal do país, diz pesquisa

Centro de Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Sobra calor, faltam árvores. Em resumo, esta é a situação da cidade de Jerônimo Monteiro , no Sul do Espírito Santo, citada por uma pesquisa científica como a pior em cobertura vegetal em área urbana do país, ao lado de Lizarda, no Tocantins , com apenas 1% de vegetação.

Segundo estudo divulgado pelo MapBiomas, rede ambiental que envolve universidades, organizações não-governamentais (ONGs) e empresas de tecnologia, apenas 6,9% das áreas urbanas das cidades brasileiras são cobertas por vegetação. Isso equivale a 283,7 mil hectares - metade da extensão territorial do Distrito Federal , por exemplo.

O levantamento foi publicado na Agência Brasil, portal de notícias do governo federal . De acordo com o coordenador da Equipe Urbano do MapBiomas, Julio Pedrassoli, essa proporção de verde nas áreas urbanas do país é insuficiente.

Ele cita a recomendação da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana de 15 metros quadrados (m²) por habitante como proporção ideal. No cálculo do pesquisador da Universidade Federal da Bahia, os dados apurados pelo MapBiomas apontam média de 13m² por habitante.

“Se lembrarmos que a distribuição dessa vegetação é desigual, o cenário pode ser ainda pior”, diz Pedrassoli, o que indica uma consequência direta da baixa cobertura de vegetação.

“Estudos mostram que áreas urbanas com menos de 30% de vegetação com cobertura do solo experimentam um aumento crescente de temperaturas locais”, alerta o pesquisador.

Os pesquisadores chegaram aos dados por meio da análise de imagens de satélites. Eles identificaram dentro de áreas urbanas manchas de ao menos 1 mil m² de vegetação rasteira, trepadeiras e árvores de pequeno, médio e grande porte. Os dados são referentes a 2022.

Essas vegetações foram localizadas em parques e praças, unidades de conservação, Áreas de Preservação Permanente (APP), jardins, cemitérios, campos esportivos, hortas, calçadas e canteiros, telhados e paredes verdes, além de áreas abandonadas.

OS ESTADOS MAIS ARBORIZADOS

O Rio de Janeiro é o Estado com maior proporção de área urbana coberta por vegetação. São 39,7 mil hectares, o que equivale a 13,1% da área urbana fluminense. O Distrito Federal tem cobertura de 10,1% e São Paulo, 7,8%. Os piores índices ficam no Norte, com Amapá (2,6%), Roraima (3%) e Rondônia (3,1%).

Três cidades brasileiras com maior parcela de vegetação em área urbana estão no Rio de Janeiro : Mesquita (65,99% da extensão), Nilópolis (48,38%) e Nova Iguaçu (35,68%). São municípios abrangidos pelo Parque do Mendanha, um maciço coberto por Mata Atlântica.