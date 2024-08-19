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Leonel Ximenes

Cidade do ES tem a pior cobertura vegetal do país, diz pesquisa

Área urbana tem apenas 1% de vegetação, segundo estudo do MapBiomas divulgado pelo governo federal

Públicado em 

19 ago 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Centro de Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado
Centro de Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Sobra calor, faltam árvores. Em resumo, esta é a situação da cidade de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, citada por uma pesquisa científica como a pior em cobertura vegetal em área urbana do país, ao lado de Lizarda, no Tocantins, com apenas 1% de vegetação.
Segundo estudo divulgado pelo MapBiomas, rede ambiental que envolve universidades, organizações não-governamentais (ONGs) e empresas de tecnologia, apenas 6,9% das áreas urbanas das cidades brasileiras são cobertas por vegetação. Isso equivale a 283,7 mil hectares - metade da extensão territorial do Distrito Federal, por exemplo.
O levantamento foi publicado na Agência Brasil, portal de notícias do governo federal. De acordo com o coordenador da Equipe Urbano do MapBiomas, Julio Pedrassoli, essa proporção de verde nas áreas urbanas do país é insuficiente.
Ele cita a recomendação da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana de 15 metros quadrados (m²) por habitante como proporção ideal. No cálculo do pesquisador da Universidade Federal da Bahia, os dados apurados pelo MapBiomas apontam média de 13m² por habitante.
“Se lembrarmos que a distribuição dessa vegetação é desigual, o cenário pode ser ainda pior”, diz Pedrassoli, o que indica uma consequência direta da baixa cobertura de vegetação.
“Estudos mostram que áreas urbanas com menos de 30% de vegetação com cobertura do solo experimentam um aumento crescente de temperaturas locais”, alerta o pesquisador.

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Certamente é o caso de Jerônimo Monteiro, vizinha a Alegre. Esta cidade, nos últimos anos, chegou a bater o recorde de localidade mais quente do país em alguns dias.
Os pesquisadores chegaram aos dados por meio da análise de imagens de satélites. Eles identificaram dentro de áreas urbanas manchas de ao menos 1 mil m² de vegetação rasteira, trepadeiras e árvores de pequeno, médio e grande porte. Os dados são referentes a 2022.
Essas vegetações foram localizadas em parques e praças, unidades de conservação, Áreas de Preservação Permanente (APP), jardins, cemitérios, campos esportivos, hortas, calçadas e canteiros, telhados e paredes verdes, além de áreas abandonadas.
A delimitação de áreas urbanas foi feita a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

OS ESTADOS MAIS ARBORIZADOS

O Rio de Janeiro é o Estado com maior proporção de área urbana coberta por vegetação. São 39,7 mil hectares, o que equivale a 13,1% da área urbana fluminense. O Distrito Federal tem cobertura de 10,1% e São Paulo, 7,8%. Os piores índices ficam no Norte, com Amapá (2,6%), Roraima (3%) e Rondônia (3,1%).
Três cidades brasileiras com maior parcela de vegetação em área urbana estão no Rio de Janeiro: Mesquita (65,99% da extensão), Nilópolis (48,38%) e Nova Iguaçu (35,68%). São municípios abrangidos pelo Parque do Mendanha, um maciço coberto por Mata Atlântica.
Em termos absolutos, a cidade do Rio, que tem parques naturais como o da Pedra Branca e o Parque Nacional da Tijuca, é a cidade com mais área de Mata Atlântica, 12,3 mil hectares.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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