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Leonel Ximenes

Antes da demolição, hotel mais famoso do ES será homenageado

Ex-funcionários, clientes, fornecedores e admiradores vão se reunir em frente ao empreendimento neste domingo (18)

Públicado em 

13 ago 2024 às 17:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Prédio do antigo Hotel Canto do Sol, no bairro Jardim Camburi.
Prédio do antigo Hotel Porto do Sol, depois denominado Canto do Sol: local recebeu hóspedes ilustres como Xuxa, Vera Fischer, Roberto Carlos, Fernanda Montenegro, Ulysses Guimarães e FHC Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma despedida à altura do hotel que já foi considerado o melhor do Espírito Santo. Neste domingo (18), a partir das 9h, o Hotel Porto do Sol, em Camburi, vai ganhar uma homenagem, antes da sua demolição, prevista para o ano que vem.
Ex-funcionários, clientes, fornecedores, admiradores e todos que têm alguma memória do empreendimento estão sendo convidados a se reunir no calçadão em frente ao hotel, para simbolizar o fechamento de um ciclo importante também para o turismo e a economia capixaba.
Na ocasião, haverá registros fotográficos do hotel feito pelo fotógrafo Cacá Lima, bem como a presença de integrantes do Urban Sketchers, uma comunidade global de desenhadores dedicados à prática do desenho no local, que farão desenhos e pinturas do hotel.
O hotel de alto padrão foi projetado pelo arquiteto e urbanista carioca Paulo Casé e se tornou referência na arte de receber, inclusive com eventos corporativos e sociais de grande porte, incluindo memoráveis réveillons.
Antes da demolição, hotel mais famoso do ES será homenageado

HOTEL FOI INAUGURADO EM ALTO ESTILO

O Porto do Sol foi construído pelo visionário João Dalmácio Castello Miguel entre 1980 e 1984 e aberto para o público em dezembro de 1984, com um show de Dick Farney.
Construído com requinte, o hotel, que depois recebeu o nome de Canto do Sol, foi um marco na hotelaria de luxo do país. Todos os móveis, por exemplo, foram feitos na marcenaria da empresa e os ambientes tiveram projeto de interiores, acústica, arquitetura e paisagismo.
O empreendimento de 26 mil metros quadrados ficou sob a posse da família Castello até abril de 1999, quando foi vendido. O hotel foi vendido novamente neste ano, desta vez para uma construtora que vai demolir o imóvel em breve a fim de construir um condomínio de luxo.
Segundo Isabela Castello, filha de João Dalmácio, o encontro de domingo é necessário para criar memórias e eternizá-las. Ela, que foi gerente administrativa e financeira do hotel, relembra que o Porto do Sol já recebeu hóspedes ilustres como Xuxa, Vera Fischer, Roberto Carlos, Fernanda Montenegro, Ulysses Guimarães e Fernando Henrique Cardoso.
“É uma pena que o hotel será demolido. Esse encontro será uma forma de resgatar a memória do empreendimento e relembrar a importância do hotel para o Estado”, frisou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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