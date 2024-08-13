Prédio do antigo Hotel Porto do Sol, depois denominado Canto do Sol: local recebeu hóspedes ilustres como Xuxa, Vera Fischer, Roberto Carlos, Fernanda Montenegro, Ulysses Guimarães e FHC Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma despedida à altura do hotel que já foi considerado o melhor do Espírito Santo. Neste domingo (18), a partir das 9h, o Hotel Porto do Sol, em Camburi, vai ganhar uma homenagem, antes da sua demolição , prevista para o ano que vem.

Ex-funcionários, clientes, fornecedores, admiradores e todos que têm alguma memória do empreendimento estão sendo convidados a se reunir no calçadão em frente ao hotel, para simbolizar o fechamento de um ciclo importante também para o turismo e a economia capixaba.

Na ocasião, haverá registros fotográficos do hotel feito pelo fotógrafo Cacá Lima, bem como a presença de integrantes do Urban Sketchers, uma comunidade global de desenhadores dedicados à prática do desenho no local, que farão desenhos e pinturas do hotel.

O hotel de alto padrão foi projetado pelo arquiteto e urbanista carioca Paulo Casé e se tornou referência na arte de receber, inclusive com eventos corporativos e sociais de grande porte, incluindo memoráveis réveillons.

Your browser does not support the audio element. Antes da demolição, hotel mais famoso do ES será homenageado

HOTEL FOI INAUGURADO EM ALTO ESTILO

O Porto do Sol foi construído pelo visionário João Dalmácio Castello Miguel entre 1980 e 1984 e aberto para o público em dezembro de 1984, com um show de Dick Farney.

Construído com requinte, o hotel, que depois recebeu o nome de Canto do Sol, foi um marco na hotelaria de luxo do país. Todos os móveis, por exemplo, foram feitos na marcenaria da empresa e os ambientes tiveram projeto de interiores, acústica, arquitetura e paisagismo.

O empreendimento de 26 mil metros quadrados ficou sob a posse da família Castello até abril de 1999, quando foi vendido. O hotel foi vendido novamente neste ano, desta vez para uma construtora que vai demolir o imóvel em breve a fim de construir um condomínio de luxo.

Segundo Isabela Castello, filha de João Dalmácio, o encontro de domingo é necessário para criar memórias e eternizá-las. Ela, que foi gerente administrativa e financeira do hotel, relembra que o Porto do Sol já recebeu hóspedes ilustres como Xuxa, Vera Fischer, Roberto Carlos , Fernanda Montenegro, Ulysses Guimarães e Fernando Henrique Cardoso.