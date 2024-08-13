Antes da demolição, hotel mais famoso do ES será homenageado

Uma despedida à altura do hotel que já foi considerado o melhor do Espírito Santo. Neste domingo (18), a partir das 9h, o Hotel Porto do Sol, em Camburi, vai ganhar uma homenagem, antes da sua demolição
, prevista para o ano que vem.
Ex-funcionários, clientes, fornecedores, admiradores e todos que têm alguma memória do empreendimento estão sendo convidados a se reunir no calçadão em frente ao hotel, para simbolizar o fechamento de um ciclo importante também para o turismo e a economia capixaba.
Na ocasião, haverá registros fotográficos do hotel feito pelo fotógrafo Cacá Lima, bem como a presença de integrantes do Urban Sketchers, uma comunidade global de desenhadores dedicados à prática do desenho no local, que farão desenhos e pinturas do hotel.
O hotel de alto padrão foi projetado pelo arquiteto e urbanista carioca Paulo Casé e se tornou referência na arte de receber, inclusive com eventos corporativos e sociais de grande porte, incluindo memoráveis réveillons.
O Porto do Sol foi construído pelo visionário João Dalmácio Castello Miguel entre 1980 e 1984 e aberto para o público em dezembro de 1984, com um show de Dick Farney.
Construído com requinte, o hotel, que depois recebeu o nome de Canto do Sol, foi um marco na hotelaria de luxo do país. Todos os móveis, por exemplo, foram feitos na marcenaria da empresa e os ambientes tiveram projeto de interiores, acústica, arquitetura e paisagismo.
O empreendimento de 26 mil metros quadrados ficou sob a posse da família Castello até abril de 1999, quando foi vendido. O hotel foi vendido novamente neste ano, desta vez para uma construtora que vai demolir o imóvel em breve a fim de construir um condomínio de luxo.
Segundo Isabela Castello, filha de João Dalmácio, o encontro de domingo é necessário para criar memórias e eternizá-las. Ela, que foi gerente administrativa e financeira do hotel, relembra que o Porto do Sol já recebeu hóspedes ilustres como Xuxa, Vera Fischer, Roberto Carlos
, Fernanda Montenegro, Ulysses Guimarães e Fernando Henrique Cardoso.
“É uma pena que o hotel será demolido. Esse encontro será uma forma de resgatar a memória do empreendimento e relembrar a importância do hotel para o Estado”, frisou.