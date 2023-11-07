Hotel de R$ 26 milhões: Cacau Show, uma fábrica de grandes negócios

Projeção do futuro hotel da Cacau Show em Águas de Lindoia, SP Crédito: Divulgação

O chocolate que adoça a boca de milhões de consumidores brasileiros é o mesmo que alavanca negócios milionários para o grupo Cacau Show . O mais novo empreendimento da empresa, anunciado na semana passada, é um hotel de R$ 26 milhões, inspirado no chocolate, em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo.

SEGUNDO HOTEL DA CACAU SHOW

Não é o primeiro hotel da Cacau Show. A estreia no segmento de turismo começou na badalada e sofisticada Campos do Jordão, também no interior paulista. O Bendito Cacau, inaugurado em dezembro de 2021, também oferece experiências relacionadas ao chocolate.

O CÉU É O LIMITE

"Na busca contínua de transformar o ordinário em extraordinário, estamos orgulhosamente iniciando nossos novos empreendimentos", escreveu Alexandre Costa, CEO da empresa, que aparece visitando as dependências da futura hospedagem, em Águas de Lindóia.

SEM LIMITE

Segundo a revista Exame, a Cacau Show está avaliando a operação das franquias da Subway no Brasil. A rede de fast food tem a SouthRock como master fraqueada, mas foi poupada no pedido de recuperação judicial protocolado pela companhia, dona das operações de Starbucks, Eataly e TGI Friday’s no Brasil.

FAREJANDO

A Cacau Show, ainda segundo a revista, chegou a avaliar todo o negócio da SouthRock, mas a dívida alta impediu o avanço das conversas. A operação da Subway, no entanto, ainda seria um ativo atraente.

BATENDO ASAS

Em seu site, a Cacau Show diz que se compromete em utilizar ovos de galinhas livres de gaiolas em todas as suas operações.

ACORDA, PREFEITO!

A PRIMEIRA DIFICULDADE

Um pequeno infortúnio acabou sendo a alavanca para a criação da Cacau Show. Fundador da empresa, Alexandre Costa, em 1988, quis ganhar um dinheiro a mais. No período da Páscoa, aceitou uma grande encomenda de ovos de Páscoa, mas logo veio a primeira dificuldade que marcou a vida do empresário: um fabricante havia lhe deixado na mão em relação a sua encomenda, referente a 2 mil ovos de chocolate.

A PRIMEIRA VITÓRIA

Para que não perdesse os clientes, arregaçou as mangas, produziu os chocolates e conseguiu completar os pedidos com sucesso. O principal retorno que o jovem teve dessa experiência foi perceber que existia uma lacuna no mercado de chocolate, especialmente entre a grande indústria e o pequeno artesão. Com o lucro obtido na venda dos ovos, Alexandre Costa criou a Cacau Show.

PRIMEIRA LOJA FÍSICA EM 2001

Alexandre Costa, também conhecido como Alê Costa, nasceu na capital paulista e tem 51 anos de idade. Em 1996, o empresário passou um período na Bélgica, onde fez cursos voltados ao chocolate. E 13 anos após a venda dos seus primeiros 2 mil, ele abriu seu primeiro ponto físico em 2001.

EM PIRACICABA

A loja foi fundada na cidade de Piracicaba, no interior do Estado de São Paulo. Um ano depois a Cacau Show já tinha 18 lojas franqueadas.

CRESCIMENTO ACELERADO

O crescimento da rede aconteceu de forma acelerada. Não tardou a ser a maior empresa do ramo no país. Em 2008, uma das principais conquistas: o posto de maior rede de chocolates finos no mundo. Dois anos mais tarde, alcançou a marca de 1.000 lojas espalhadas pelo Brasil.

CRESCIMENTO ACELERADO 2

Atualmente, possui mais de 2 mil franquias em todo o Brasil e é considerada a maior rede de lojas especializadas em chocolates finos do mundo.

SEM DESESPERO