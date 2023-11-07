'Triste incidente', diz prefeito de Linhares sobre incêndio na Cacau Show

O Corpo de Bombeiros atua na fábrica para que o fogo não se alastre e chegue em outros pontos próximos. Caminhões-pipa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) foram acionados para contribuir nos trabalhos de combate às chamas. O prefeito Bruno Marianelli informou que também acionou a empresa Lasa para colaborar no local. Além disso, o chefe do Executivo municipal disse que a prefeitura está à disposição das famílias dos funcionários e da Cacau Show.