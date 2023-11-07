Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Às margens da BR 101

'Triste incidente', diz prefeito de Linhares sobre incêndio na Cacau Show

Corpo de Bombeiros trabalha no local para o combate às chamas desde a madrugada desta terça-feira (7); o  prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, acompanha os trabalhos no local
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 nov 2023 às 07:19

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 07:19

Fábrica da Cacau Show, em Linhares, é atingida por incêndio
Fábrica da Cacau Show, em Linhares, é atingida por incêndio Crédito: Reprodução
O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, acompanha no local os trabalhos de combate ao incêndio na fábrica da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (7). Em pronunciamento, ele lamentou o ocorrido e chamou de “triste incidente”, e destacou em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que felizmente não houve pessoas feridas.
O Corpo de Bombeiros atua na fábrica para que o fogo não se alastre e chegue em outros pontos próximos. Caminhões-pipa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) foram acionados para contribuir nos trabalhos de combate às chamas. O prefeito Bruno Marianelli informou que também acionou a empresa Lasa para colaborar no local. Além disso, o chefe do Executivo municipal disse que a prefeitura está à disposição das famílias dos funcionários e da Cacau Show.
“Lamentamos muito esse triste incidente. O município se solidariza com o Ale Costa, presidente da Cacau Show, seus colaboradores e todos aqueles que foram impactados pelo incêndio que, lamentavelmente, atingiu a empresa”.
"A Cacau Show é uma empresa que muito contribui com o desenvolvimento do município e que agora, vive este momento difícil. A todos os funcionários e à direção da empresa, nossa solidariedade"
Bruno Marianelli - Prefeito de Linhares em trecho de nota
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado por volta das 4h40, e que a equipe chegou ao local às 4h50. Disse que pelo menos 18 militares trabalham no combate às chamas, com o auxílio de três caminhões. Foram acionadas equipes de Aracruz e de São Mateus para a ocorrência, tendo ainda apoio de caminhões-pipa da Prefeitura de Linhares e de empresas com brigada de incêndio. O objetivo é impedir que as chamas se alastrem, conforme a corporação.  
Segundo a corporação, não há previsão para terminar os trabalhos. Ainda será necessário, depois, o trabalho de rescaldo para o resfriamento do ambiente, com o objetivo de evitar a reignição das chamas. 

VEJA TAMBÉM

Vídeos mostram dimensão do incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares

Incêndio de grandes proporções atinge fábrica da Cacau Show em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem de destaque
As ligações da família Bolsonaro com Viktor Orbán, que perdeu eleição na Hungria após 16 anos
Imagem de destaque
O que é um bloqueio naval e como ele funcionaria no estreito de Ormuz?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados