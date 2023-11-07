'Triste incidente', diz prefeito de Linhares sobre incêndio na Cacau Show

O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, acompanha no local os trabalhos de combate ao incêndio na fábrica da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (7). Em pronunciamento, ele lamentou o ocorrido e chamou de “triste incidente”, e destacou em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que felizmente não houve pessoas feridas.
O Corpo de Bombeiros atua na fábrica para que o fogo não se alastre e chegue em outros pontos próximos. Caminhões-pipa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) foram acionados para contribuir nos trabalhos de combate às chamas. O prefeito Bruno Marianelli informou que também acionou a empresa Lasa para colaborar no local. Além disso, o chefe do Executivo municipal disse que a prefeitura está à disposição das famílias dos funcionários e da Cacau Show.
“Lamentamos muito esse triste incidente. O município se solidariza com o Ale Costa, presidente da Cacau Show, seus colaboradores e todos aqueles que foram impactados pelo incêndio que, lamentavelmente, atingiu a empresa”.
"A Cacau Show é uma empresa que muito contribui com o desenvolvimento do município e que agora, vive este momento difícil. A todos os funcionários e à direção da empresa, nossa solidariedade"
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado por volta das 4h40, e que a equipe chegou ao local às 4h50. Disse que pelo menos 18 militares trabalham no combate às chamas, com o auxílio de três caminhões. Foram acionadas equipes de Aracruz e de São Mateus para a ocorrência, tendo ainda apoio de caminhões-pipa da Prefeitura de Linhares e de empresas com brigada de incêndio. O objetivo é impedir que as chamas se alastrem, conforme a corporação.
Segundo a corporação, não há previsão para terminar os trabalhos. Ainda será necessário, depois, o trabalho de rescaldo para o resfriamento do ambiente, com o objetivo de evitar a reignição das chamas.