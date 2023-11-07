Incêndio de grandes proporções atinge fábrica da Cacau Show em Linhares

Em nota enviada por volta das 7h30, o Corpo de Bombeiros informou que, no momento, 18 militares atuam no local. "As chamas já diminuíram, mas o incêndio continua ativo. Neste momento, os militares atuam no controle e isolamento das chamas, para que não se espalhem para áreas que ainda não foram atingidas", explicou.