Incêndio de grandes proporções atinge fábrica da Cacau Show em Linhares

Um incêndio atinge a fábrica da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares, na manhã desta terça-feira (7). O fogo teria começado durante a madrugada. Uma fumaça densa cobre o céu da região e pode ser avistada a quilômetros. Segundo o prefeito Bruno Marianelli, uma pessoa ficou ferida.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros de Linhares informou que foi acionado por volta das 4h40 da manhã e disse que pelo menos oito militares trabalhavam no combate às chamas, com o auxílio de três caminhões. Segundo a corporação, não há previsão para terminar os trabalhos, uma vez que o incêndio atinge a parte de produção, onde há muito açúcar e gordura usados na produção do chocolate.
Em nota enviada por volta das 7h30, o Corpo de Bombeiros informou que, no momento, 18 militares atuam no local. "As chamas já diminuíram, mas o incêndio continua ativo. Neste momento, os militares atuam no controle e isolamento das chamas, para que não se espalhem para áreas que ainda não foram atingidas", explicou.
Ainda segundo a corporação, foram acionadas equipes de outros municípios para apoio e as guarnições de São Mateus e Aracruz (municípios próximos) estão em deslocamento. Também há o apoio de carros pipa da prefeitura. "Até o momento, não há relato de feridos que tenham precisado de socorro do Corpo de Bombeiros nem de óbito no local. O combate não tem previsão de término, visto que após a extinção completa das chamas ainda há o trabalho de rescaldo, que é o total resfriamento do ambiente para evitar a reignição das chamas", finalizou.
Em nota, a Cacau Show informou que, desde as primeiras horas da manhã, um incêndio ocorre na fábrica de Linhares. "Com muita tristeza estamos acompanhando o caso de perto. Por ora, felizmente, informamos que nenhum dos nossos colaboradores sofreu ferimentos graves e deixaram o local em segurança. Estamos monitorando junto às autoridades locais o controle do incêndio e próximos passos a seguir".
A Cacau Show possui três fábricas e a planta de Linhares representa 19% de toda a produção da nossa marca. Estamos reorganizando nossa cadeia de Supply Chain para que não haja qualquer impacto de produção. Assim que tivermos mais informações sobre o caso atualizaremos nosso comunicado.