Bombeiros e reforços com carros-pipa atuam em incêndio na Cacau Show

Militares do Corpo de Bombeiros trabalham, na manhã desta terça-feira (7), para impedir que o grande incêndio que atinge a fábrica da Cacau Show desde a madrugada se alastre para áreas no entorno, na altura do bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a corporação, 18 militares atuam no local e foram acionadas equipes de São Mateus e de Aracruz para ajudar. Há ainda o apoio de carros-pipa da prefeitura e de empresas da região. Ninguém ficou ferido.
Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas às 4h40 e chegaram ao local às 4h50. A corporação destacou que as chamas diminuíram, mas o incêndio continua ativo e ainda não há uma previsão para que o fogo seja totalmente extinto. Ainda será necessário, depois, o trabalho de rescaldo para o resfriamento do ambiente, para evitar a reignição das chamas.
O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, informou que acionou o apoio também de carros pipa da prefeitura e pediu ajuda também para empresas que possuem brigada de incêndio. “A Cacau Show é uma empresa que muito contribui com o desenvolvimento do município e que agora, vive este momento difícil. A todos os funcionários e à direção da empresa, nossa solidariedade”.