Bombeiros e reforços com carros-pipa atuam em incêndio na Cacau Show

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas às 4h40 e chegaram ao local às 4h50. A corporação destacou que as chamas diminuíram, mas o incêndio continua ativo e ainda não há uma previsão para que o fogo seja totalmente extinto. Ainda será necessário, depois, o trabalho de rescaldo para o resfriamento do ambiente, para evitar a reignição das chamas.