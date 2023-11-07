Incêndio em Linhares

Imagens de drone mostram fogo e destruição na fábrica da Cacau Show

Chamas que atingem fábrica em Linhares causam fumaça escura, que se espalha pela região; incêndio no local começou na madrugada desta terça-feira (7)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 09:31

Centenas de trabalhadores da Cacau Show e moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram surpreendidos com o incêndio de grandes proporções que atinge a fábrica da empresa desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (7). Imagens de drone capturadas pelo cinegrafista Heber Thomaz mostram a dimensão do fogo, responsável por causar a fumaça escura que se espalha pela cidade. Horas após o início das chamas, ainda é possível ver a intensidade do fogo.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que 18 militares foram mobilizados inicialmente para atuar no local e que não há uma previsão para terminar o combate ao fogo. A corporação foi acionada às 4h40 da manhã desta terça (7). Quatro horas depois, a fábrica da Cacau Show ainda era atingida pelo fogo. A ideia, segundo o Corpo de Bombeiros, é atuar no controle e isolamento das chamas, evitando que o incêndio se espalhe e atinja novas áreas da fábrica. Equipes de cidades vizinhas também colaboram no combate ao incêndio, além de carros-pipa da Prefeitura de Linhares.
Imagens de drone mostram dimensão de incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares Crédito: Heber Thomaz
prefeito da cidade, Bruno Marianelli, classificou o incêndio como um "triste incidente" e afirmou que não há pessoas feridas em decorrência do fogo. Nas redes sociais, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, valorizou o fato de nenhum óbito ter sido causado pela ocorrência. "Seguimos acompanhando", disse Casagrande.
Ainda durante a manhã, o presidente da Cacau Show, Alexandre Tadeu da Costa, publicou um vídeo se posicionando sobre o assunto e reforçando que nenhum funcionário foi ferido pelo fogo.
"Fomos surpreendidos com a ligação de Linhares que nossa fábrica está pegando fogo. Não conseguimos dizer, mas é de grande impacto. Passo a mensagem para tranquilizar vocês, porque ninguém ficou ferido. Estamos entendendo o tamanho das coisas."

O que diz a Cacau Show | Nota na íntegra

A Cacau Show informa que, desde as primeiras horas da manhã, um incêndio ocorre em nossa fábrica de Linhares - ES. Com muita tristeza estamos acompanhando o caso de perto. Por ora, felizmente, informamos que nenhum dos nossos colaboradores sofreu ferimentos graves e deixaram o local em segurança. Estamos monitorando junto às autoridades locais o controle do incêndio e próximos passos a seguir. A Cacau Show possui três fábricas e a planta de Linhares representa 19% de toda a produção da nossa marca. Estamos reorganizando nossa cadeia de Supply Chain para que não haja qualquer impacto de produção. Assim que tivermos mais informações sobre o caso atualizaremos nosso comunicado.

