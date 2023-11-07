Imagens de drone mostram fogo e destruição na fábrica da Cacau Show

O que diz a Cacau Show | Nota na íntegra
A Cacau Show informa que, desde as primeiras horas da manhã, um
incêndio ocorre em nossa fábrica de Linhares - ES. Com muita tristeza
estamos acompanhando o caso de perto.
Por ora, felizmente, informamos que nenhum dos nossos colaboradores
sofreu ferimentos graves e deixaram o local em segurança.
Estamos monitorando junto às autoridades locais o controle do incêndio e
próximos passos a seguir.
A Cacau Show possui três fábricas e a planta de Linhares representa 19%
de toda a produção da nossa marca. Estamos reorganizando nossa cadeia
de Supply Chain para que não haja qualquer impacto de produção.
Assim que tivermos mais informações sobre o caso atualizaremos nosso
comunicado.