Findes lamenta incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares

A Federação das Indústrias do Espírito Santo ( Findes ) lamentou o incêndio de grandes proporções que atinge a fábrica da Cacau Show, em Linhares , e disse, por meio de nota assinada pela presidente Cris Samorini, que se solidariza com a direção e os trabalhadores da empresa.

O fogo teria começado durante a madrugada desta terça-feira (7). Uma fumaça densa cobre o céu da região e pode ser vista à quilômetros de distância. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h30.

“A Findes lamenta imensamente que uma indústria tão relevante e que vem sendo responsável pela geração de oportunidades e negócios no Espírito Santo e no Brasil enfrente um incidente dessa proporção”, informa o texto.