Findes lamenta incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes ) lamentou o incêndio de grandes proporções que atinge a fábrica da Cacau Show, em Linhares, e disse, por meio de nota assinada pela presidente Cris Samorini, que se solidariza com a direção e os trabalhadores da empresa.
O fogo teria começado durante a madrugada desta terça-feira (7). Uma fumaça densa cobre o céu da região e pode ser vista à quilômetros de distância. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h30.
“A Findes lamenta imensamente que uma indústria tão relevante e que vem sendo responsável pela geração de oportunidades e negócios no Espírito Santo e no Brasil enfrente um incidente dessa proporção”, informa o texto.
A federação informa, no comunicado, que está à disposição da Cacau Show para auxiliar no que for preciso e “tem a certeza de que, pelo seu histórico e todas as realizações ao longo de 35 anos de mercado, a empresa terá a capacidade e a determinação para superar este desafio”.