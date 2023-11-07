'Nenhuma vida perdida', diz Casagrande sobre incêndio na Cacau Show

Um grande incêndio atinge a fábrica da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares, na manhã desta terça-feira (7). Por volta de 7h50, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), utilizou as redes sociais para afirmar que acompanha a ocorrência, que teria começado antes de 5h. Segundo o prefeito da cidade, Bruno Marianelli, uma pessoa ficou ferida. O chefe do Executivo estadual valorizou o fato de as chamas não terem causado nenhum óbito.
O fogo teria começado durante a madrugada. Uma fumaça densa cobre o céu da região e pode ser avistada a quilômetros. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que 18 militares atuam no combate ao fogo e que não há previsão de término do trabalho no local. Carros-pipa de empresas e da prefeitura também atuam no combate às chamas.