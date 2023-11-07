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Atingida por incêndio

Fábrica da Cacau Show em Linhares tinha 2 anos e investimento de R$ 600 milhões

Unidade localizada no Norte do Espírito Santo foi instalada no espaço onde funcionava a Leão Alimentos, desativada em 2021, e conta com 500 funcionários
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 nov 2023 às 09:56

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 09:56

fábrica da Cacau Show atingida por um incêndio na manhã desta terça-feira (7), em Linhares, no Norte do Espírito Santo, tinha dois anos e recebeu investimento total de R$ 600 milhões nesse período. Ao todo, cerca de 500 funcionários trabalham na unidade.
A companhia ocupou parte das instalações da antiga fábrica da Leão Alimentos, produtora dos sucos Del Valle, no bairro Canivete, desativada em abril de 2021. A instalação de Linhares é a segunda fábrica da Cacau Show no Brasil, que já tem uma unidade fabril em Itapevi, no interior de São Paulo.
No final de 2021, a Cacau Show confirmou o investimento em Linhares e iniciou as operações em 2022. Na reformulação do local foram investidos cerca de R$ 100 milhões, como noticiado pelo Valor Econômico, na época.
Recentemente, a unidade recebeu investimentos de R$ 500 milhões em duas novas linhas de produção de ovos de chocolate e panetones, conforme apurado pela reportagem de A Gazeta
Na cidade do norte capixaba, a rede de chocolates conta ainda com a Fazenda Dedo de Deus, destinada à produção de cacau. O objetivo da fábrica na mesma localidade era aproximar o plantio da produção e se tornar autossuficiente no cultivo do fruto até 2030.
A meta da empresa era usar a fábrica como centro de distribuição para as regiões Norte e Nordeste, onde a Cacau Show via oportunidades de crescimento.

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