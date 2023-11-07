Fábrica da Cacau Show em Linhares tinha 2 anos e investimento de R$ 600 milhões

No final de 2021, a Cacau Show confirmou o investimento em Linhares e iniciou as operações em 2022. Na reformulação do local foram investidos cerca de R$ 100 milhões, como noticiado pelo Valor Econômico, na época.

Recentemente, a unidade recebeu investimentos de R$ 500 milhões em duas novas linhas de produção de ovos de chocolate e panetones, conforme apurado pela reportagem de A Gazeta.

Na cidade do norte capixaba, a rede de chocolates conta ainda com a Fazenda Dedo de Deus, destinada à produção de cacau. O objetivo da fábrica na mesma localidade era aproximar o plantio da produção e se tornar autossuficiente no cultivo do fruto até 2030.