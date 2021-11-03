Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Linhares

Cacau Show vai investir R$ 100 milhões para ter fábrica no ES

Unidade fabril deve começar a produzir chocolates em janeiro de 2022; a previsão é de que sejam gerados 210 empregos diretos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 nov 2021 às 16:27

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 16:27

A Cacau Show vai ampliar a produção de chocolates no Brasil a partir do ano que vem. Para isso, a empresa vai investir R$ 100 milhões para a instalação de sua segunda fábrica, que vai funcionar em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A expectativa é de que a unidade fabril entre em operação em janeiro de 2022.
Até 2030, os investimentos devem chegar a R$ 185 milhões, que inclui a compra de terras na região, no sul da Bahia e no Pará. A previsão é de que sejam gerados 210 empregos diretos. Entretanto, a empresa já realizou as contratações.
Segundo informações da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), a companhia está em fase de adesão ao Programa de Incentivo ao Investimento no Espírito Santo (Invest-ES). Dentro do incentivo, a previsão de investimento é de aproximadamente R$ 67 milhões.
O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, destaca que o equilíbrio da economia estadual atrai novos investimentos. “Somos um Estado pequeno, mas próspero e cheio de oportunidades. Não é à toa que temos excelentes indicadores, como a Nota A no Tesouro Nacional, a melhor avaliação do ensino médio do país, além de incentivos fiscais e tributários atraentes, segurança jurídica e boa relação institucional. Sob orientação do governador Renato Casagrande, estamos empenhados no trabalho de promover o desenvolvimento em todas as regiões capixabas. Por isso, empresas de diversos segmentos se interessam em vir para o Estado, se estabelecer e buscar ampliar seus projetos”, aponta.

Veja Também

Grupo dono do Epa e do Mineirão anuncia fusão com a rede OK

Novo mercado em shopping vai abrir 200 vagas de emprego em Vitória

A Cacau Show informa que a escolha pelo município capixaba se deu porque já há fazendas de cacau na localidade, além de se tratar de uma região estratégica com acesso a diversos estados. A intenção da organização é se tornar autossuficiente no cultivo do fruto até 2030. A unidade capixaba será a segunda da marca, que já tem uma unidade fabril em Itapevi, no interior de São Paulo.
A companhia vai ocupar parte das instalações da antiga fábrica da Leão Alimentos, no bairro Canivete, que foi desativada em abril de 2021. A informação foi dada com exclusividade na coluna Beatriz Seixas em agosto deste ano.
A expansão, conforme a Cacau Show, vai representar um aumento de 25% da produção da fabricante de chocolates. Além disso, a nova unidade também vai funcionar como centro de distribuição para as regiões Norte e Nordeste.
O prefeito do município, Guerino Zanon (MDB), lembrou que Linhares é o maior produtor de cacau do Brasil. Das 10 mil toneladas plantadas no Estado, o município é responsável por quase 85% da produção, ou seja, cerca de 8,1 mil toneladas.
Chocolates da Cacau Show
Chocolate produzido pela Cacau Show. Empresa vai investir em fábrica no ES Crédito: Cacau Show/Divulgação
“Linhares está contribuindo com a geração de emprego e renda para os capixabas e atraindo indústrias que agregam valor aos produtos colhidos pelos agricultores de capixabas. As companhias estão industrializando os produtos cultivados na nossa terra e não mais os levando como commodities”, destaca.
A negociação para que a Cacau Show se instalasse no Norte do Estado durou vários meses. O prefeito e dois secretários estiveram na fábrica paulista. “Eles querem aumentar a produção de frutos aqui, além de funcionar como um centro de distribuição. A região Norte do Espírito Santo tem uma localização estratégica. Por aqui passa 70% do PIB brasileiro”, ressalta Zanon.
Atualmente, a Cacau Show produz 20 mil toneladas de chocolates. Para isso, consome 10 mil toneladas de cacau que, após ser processado, se transforma em 8 mil toneladas de massa de cacau. O fruto representa 40% do chocolate produzido.

LEIA MAIS 

Weg vai ampliar fábrica de motores e gerar 250 empregos em Linhares

Obra de navio da Marinha no Estaleiro Jurong vai criar 600 empregos

Fábrica de fogões vai criar 500 empregos ao ampliar indústria em Sooretama

Linhares tem plano de atrair 20 novas indústrias e criar 7 mil empregos

Obras da fábrica da Britânia devem gerar 300 vagas de emprego no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) Guerino Zanon indústria Linhares Indústria de Chocolates do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados