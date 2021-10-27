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Investimento

Novo mercado em shopping vai abrir 200 vagas de emprego em Vitória

Expectativa é de que sejam 100 postos de trabalho durante as obras e outras 100 oportunidades diretas e indiretas quando entrar em operação

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 17:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 out 2021 às 17:00
Sabor da Terra se prepara para inaugurar no Shopping Vitória
Sabor da Terra se prepara para inaugurar no Shopping Vitória Crédito: Sabor da Terra / Divulgação
O tradicional mercado Sabor da Terra se prepara para ampliar a sua área de atuação na Capital. Após 30 anos funcionando na Praia do Canto, o estabelecimento passará a contar com uma filial no Shopping Vitória. A inauguração está prevista para ocorrer em maio de 2022. A expectativa é de que sejam gerados 200 empregos diretos e indiretos, sendo 100 durante as obras e 100 quando entrar em operação.
Quando entrar atividade as chances serão para atendentes e pessoas da área administrativa, por exemplo. Os interessados já podem enviar o currículo para e-mail [email protected]. A seleção dos novos colaboradores deve começar no início do ano que vem.
A unidade terá 500 metros quadrados e vai funcionar ao lado da C&A, com entrada independente, possibilitando a abertura da loja em horário diferenciado. A diretora e sócia da empresa, Fernanda Nolasco, destaca que o investimento terá como proposta apresentar uma experiência de compra  diferente por estar instalada dentro de um centro de compras.
“Recebemos o convite para abrir uma filial no shopping e aceitamos o desafio de levar toda a nossa experiência para o local. Vamos buscar sair um pouco do básico, mas atendendo às necessidade dos clientes. Além das opções de mercado, haverá espaço para lanches e refeições. Queremos que todos tenham acesso a uma alimentação mais natural e que o consumo de orgânicos vire rotina”, afirma Fernanda.
O investimento total ainda não foi consolidado, pois, são necessários ajustes constantes no orçamento. Segundo ela, as mudanças ocorrem por conta de frequentes aumentos de matéria-prima. Outra novidade divulgada pela empresária é possibilidade de oferecer atendimento nutricional aos clientes. A proposta deve ser feita pela irmã dela, Luciana Nolasco, que também é sócia no Sabor da Terra.
Para receber o mercado, o shopping realiza obras de adaptação da atual estrutura do espaço. Neste caso, o centro de compras está realizando um aporte financeiro na ordem de R$ 2,5 milhões. Com a finalização desta etapa, é possível iniciar a construção do mercado por parte das empresárias.
“Percebemos a necessidade dos clientes em ter um empreendimento como o mercado no centro de compras. Quem vai ao centro médico ou almoçar, terá a possibilidade de fazer suas compras antes de voltar para casa. Estamos felizes por conseguirmos concretizar a negociação com o Sabor da Terra. Trata-se de uma operação completa, pois, estão sendo necessárias várias adaptações para instalação do mercado. Ele poderá funcionar em horário independente ao do shopping”, informa o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto.

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