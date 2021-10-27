Novo mercado em shopping vai abrir 200 vagas de emprego em Vitória

Sabor da Terra se prepara para inaugurar no Shopping Vitória Crédito: Sabor da Terra / Divulgação

O tradicional mercado Sabor da Terra se prepara para ampliar a sua área de atuação na Capital . Após 30 anos funcionando na Praia do Canto , o estabelecimento passará a contar com uma filial no Shopping Vitória . A inauguração está prevista para ocorrer em maio de 2022. A expectativa é de que sejam gerados 200 empregos diretos e indiretos, sendo 100 durante as obras e 100 quando entrar em operação.

[email protected]. A seleção dos novos colaboradores deve começar no início do ano que vem. Quando entrar atividade as chances serão para atendentes e pessoas da área administrativa, por exemplo. Os interessados já podem enviar o currículo para e-mail. A seleção dos novos colaboradores deve começar no início do ano que vem.

A unidade terá 500 metros quadrados e vai funcionar ao lado da C&A, com entrada independente, possibilitando a abertura da loja em horário diferenciado. A diretora e sócia da empresa, Fernanda Nolasco, destaca que o investimento terá como proposta apresentar uma experiência de compra diferente por estar instalada dentro de um centro de compras.

“Recebemos o convite para abrir uma filial no shopping e aceitamos o desafio de levar toda a nossa experiência para o local. Vamos buscar sair um pouco do básico, mas atendendo às necessidade dos clientes. Além das opções de mercado, haverá espaço para lanches e refeições. Queremos que todos tenham acesso a uma alimentação mais natural e que o consumo de orgânicos vire rotina”, afirma Fernanda.

O investimento total ainda não foi consolidado, pois, são necessários ajustes constantes no orçamento. Segundo ela, as mudanças ocorrem por conta de frequentes aumentos de matéria-prima. Outra novidade divulgada pela empresária é possibilidade de oferecer atendimento nutricional aos clientes. A proposta deve ser feita pela irmã dela, Luciana Nolasco, que também é sócia no Sabor da Terra.

Para receber o mercado, o shopping realiza obras de adaptação da atual estrutura do espaço. Neste caso, o centro de compras está realizando um aporte financeiro na ordem de R$ 2,5 milhões. Com a finalização desta etapa, é possível iniciar a construção do mercado por parte das empresárias.