Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investimento de R$ 500 mi

Nova termelétrica e expansão de 2 usinas devem criar 295 empregos no ES

O Espírito Santo foi o segundo da região Sudeste com mais projetos contratados; as unidades ficam em Linhares, no Norte do Estado, e em Viana, na Grande Vitória

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 08:24

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 out 2021 às 08:24
Estrutura atual da UTE-LORM Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: UTE-LORM Linhares
A criação de uma termelétrica a gás e a expansão de outras duas usinas vão gerar 295 empregos no Espírito Santo, com investimentos que somam mais de R$ 500 milhões. A contratação dos empreendimentos foi anunciada no leilão emergencial de energia realizado pelo governo federal. Duas unidades ficam em Linhares, no Norte do Estado, e uma em Viana, na Grande Vitória. São estimados 260 postos de trabalho na fase de obras e 35 para as operações.
Em Linhares, a atual UTE-LORM, que funciona desde 2010, será expandida com um investimento da ordem de R$ 132 milhões. A usina ganhará quatro novos motogeradores e aumentará a produção de energia em 17,6%. A estimativa da empresa é que, no pico de obra, surjam 80 vagas de emprego e outras 10 para a operação, com as instalações concluídas.
Ao lado dela será construída a UTE Povoação 1, no valor de R$ 269.571.000,00, em uma área de 4 mil m², que contará com oito unidades geradoras a gás natural e poderá produzir 74,960 megawatts (MW). A unidade vai utilizar o gás fornecido pelo gasoduto Cacimbas-Vitória, na mesma estrutura existente para a UTE-LORM. Para a mão de obra, devem ser 100 funcionários na etapa de construção e 15 na operação.
Já em Viana, o empreendimento da Tevisa receberá R$ 147.332.000,00 para a expansão. A unidade em funcionamento desde 2010, que atualmente gera energia a partir do óleo diesel, vai contar com quatros novos geradores operando com gás natural, aumentando a produção em 21,4%. Serão abertas 80 vagas de trabalho na fase de instalação e 10 para a operação, além da equipe que já atua na usina.
Para o diretor executivo da Tevisa e Linhares Geração, Marcelo Oliveira, os projetos vão contribuir de forma significativa para a garantia do suprimento de energia elétrica para o país. Na avaliação dele, na capacidade plena, as usinas LORM e Viana ampliadas e a nova UTE Povoação poderão gerar mais de 526 MW, o equivalente ao consumo médio de quase 2 milhões de residências.
"Em um momento crítico como o que estamos vivendo em relação à crise hídrica, ter essa geração é muito importante. A expectativa dessa garantia energética anima o mercado a investir em novos negócios e ampliações, garantindo o crescimento do Brasil. Soma-se a isso, ter no Espírito Santo, que é um grande produtor de gás natural, plantas de grande capacidade consumindo esse gás e garantindo estabilidade para o sistema elétrico em todo Estado", evidencia.
A UTE-LORM será expandida com um investimento da ordem de R$ 132 milhões Crédito: UTE-LORM Linhares

COMPETITIVIDADE DO ESTADO

O Espírito Santo foi o segundo da região Sudeste com mais projetos contratados, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro, que contará com seis empreendimentos no valor total de cerca de R$ 4 bilhões. São Paulo ficou em terceiro, com um investimento em torno de R$ 64 milhões.
Na avaliação da assessora técnica de Energia da Secretaria de Estado de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), Mayara Zanotti, o investimento na rede de distribuição do gás e as explorações de petróleo e gás tornam o Estado mais competitivo.
"A gente vê com boas expectativas o Espírito Santo ter vencido esse processo em três projetos. O Estado tem investido, através da ES Gás, na expansão da rede de gás e isso nos torna mais competitivos; também tem as nossas explorações de petróleo e de gás, para o abastecimento dessas termoelétricas. Além disso, temos incentivos na região de Linhares e o programa Invest-ES, que abrange todo o Espírito Santo."
"Em relação aos empregos, a gente não consegue dizer os números, mas a expectativa é muito boa por parte do Estado, principalmente em relação a essa usina que ainda vai ser construída", finaliza. 

Veja Também

Ministério reitera que horário de verão não resulta em economia de energia

Brasil vai importar energia da Argentina devido à crise hidroenergética

Empresas do ES adotam medidas para reduzir gastos com água e energia

LEILÃO EMERGENCIAL

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) realizaram nesta segunda-feira (25) o primeiro Procedimento Competitivo Simplificado (PCS) para a contratação de energia de reserva a partir de novas usinas.
O governo contratou 775,8 megawatts (MW) médios para ampliar a segurança do abastecimento no Sistema Interligado Nacional (SIN), com empreendimentos conectados à rede das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul - as que mais utilizam energia.
As usinas vencedoras do processo vão demandar investimentos de aproximadamente R$ 5,2 bilhões para incrementar em 1,2 gigawatt (GW) a potência instalada do país. O suprimento envolve 17 projetos e deve ser feito de 2022 a 2025.
Das 17 usinas, são 14 termelétricas movidas a gás natural. Elas estão nos Estados de Paraná (1), Mato Grosso do Sul (2), Rio de Janeiro (6), São Paulo (1), Santa Catarina (1) e Espírito Santo (3). As demais são dois empreendimentos de energia solar, ambos em Rondônia, e um para biomassa, movido a cavaco de madeira, no Mato Grosso.

LEIA MAIS SOBRE ECONOMIA NO ES

ES cria 6.089 vagas de trabalho com carteira assinada em setembro

Feira no ES terá produtos de mais de 200 marcas com descontos de 70%

Atacarejo que será aberto no lugar do antigo Walmart abre 120 vagas no ES

Veja como se inscrever no CadÚnico para receber o Auxílio Brasil

Vídeo: Como gastos extras do governo deixam a comida mais cara

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

edp Linhares Viana Aneel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Inscrições abertas para cursos gratuitos da Vale com salário de R$ 2,2 mil
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas interdições na Rodovia do Sol
Acidente na Leitão da Silva, em Vitória
Motorista perde controle de carro e bate em proteção de ciclovia em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados