ES cria 6.089 vagas de trabalho com carteira assinada em setembro

Espírito Santo tem saldo positivo de 45.541 empregos no acumulado do ano Crédito: Serasa consumidor

Espírito Santo criou 6.089 postos de trabalho no mês de setembro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira (26) pelo Ministério da Economia . Os setores que contribuíram para o saldo positivo foram serviços (2.382), indústria geral (1.636), comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (1.348) e construção civil (855). Dentre os setores econômicos, o agronegócio foi o único que registrou saldo negativo (-132).

O saldo do emprego equivale ao número de pessoas admitidas (33.663) menos o número de demissões (27.574). Os números apontam uma alta de 0,78% em relação ao mês de agosto, quando foram criados 5.824 empregos. De outubro de 2020 a setembro deste ano, o saldo capixaba é de 63.553 novas contratações. O Caged contabiliza apenas trabalhadores com carteira assinada.

O diretor de integração do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, aponta que 2021 tem as condições para ser um ano de recordes na geração de empregos no Espírito Santo. Segundo análise do IJSN sobre os dados do Caged, o Estado acumulou saldo positivo de 45.541 postos de trabalho no mercado de trabalho formal de janeiro a setembro, resultado de 294.457 novas vagas contra 248.916 desligamentos. Ele ressalta que todos os grupos de atividade econômica registram saldo positivo de empregos no Estado.

Conforme os dados do Caged, o setor que mais contratou em setembro foi o de serviços, com destaque para transporte, armazenamento e correio, com 831 trabalhadores com carteira assinada; e informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com 736.

Na Grande Vitória, a cidade com o maior saldo positivo foi a Serra (1.291), com 6.523 admissões e 5.282 demissões. Vitória registrou 1.024 novos postos de trabalho, sendo 5.736 contratações e 4.712 desligamentos, enquanto em Cariacica (418) foram 2.261 novas vagas e 1.843 demissões, e Vila Velha (473) com 4.045 e 3.602, respectivamente.

O Cadeg aponta ainda uma boa recuperação de vagas no interior do Estado. Aracruz foi o município com o maior saldo positivo (473), com 1.715 novas contratações, seguido por Cachoeiro de Itapemirim (460), com 1.603 admissões, São Mateus (457), com 1.076 oportunidades, e Colatina, com 1.302.

NO BRASIL

A geração de empregos formais em setembro acelerou em todo o país na comparação com o mês de agosto, segundo dados do governo federal. Ao todo, foram criados 3.13.902 postos de trabalho ante 280,6 mil registrados no mês anterior.

Nos nove primeiros meses do ano, o Brasil registrou a criação de 2.212.937 empregos com carteira assinada. O saldo positivo é fruto de 1,780 milhão de admissões e de 1,466 milhão de desligamentos. No acumulado do ano, foram registradas mais de 14,877 novas contratações.