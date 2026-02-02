Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Espírito Santo fecha 2025 como segundo maior produtor de petróleo do Brasil

A Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural (ANP) divulgou, na manhã desta segunda-feira (02), os dados consolidados de 2025

Vitória
Publicado em 02/02/2026 às 11h44
Anna Nery
Navio plataforma Anna Nery, da Petrobras, na Bacia de Campos. Crédito: Carlos Alberto Silva

Depois de seis anos, o Espírito Santo retomou o posto de segundo maior produtor de petróleo do Brasil, à frente de São Paulo. A Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural (ANP) divulgou, na manhã desta segunda-feira (02), os dados consolidados de 2025 que mostram uma produção total, no decorrer do ano em território capixaba, de 70,45 milhões de barris, 24,3% acima dos 56,65 milhões de 2024.

Assim, os campos do Espírito Santo responderam por 5,12% da produção brasileira, um pouco a mais que os 4,89% de São Paulo. Importante frisar que a produção de petróleo do país bateu recorde histórico em 2025: média de 3,77 milhões de barris por dia, 12,3% acima de 2024. O acumulado nacional ficou em 1,376 bilhão de barris de óleo.

A produção capixaba cresceu e o Estado reassumiu o posto de segundo maior produtor brasileiro. Ótimas notícias, sem dúvida, mas é importante olharmos com um pouco mais de distanciamento. Em 2021, o Espírito Santo respondia por 7,25% da produção nacional e São Paulo por 9,36%. Ou seja, os dois estão em um cenário de perda de participação. O Rio de Janeiro, por sua vez, saiu de 80,6%, em 2021, para 87,8%, no ano passado. Ou seja, o Rio, Estado com a indústria de petróleo e gás mais consolidado do Brasil, é quem está, de longe, puxando o aumento de produção dos últimos anos.  

