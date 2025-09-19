Expansão

Produção de petróleo cresce no ES e volta a ser a segunda maior do país

Dados da ANP mostram que o Estado teve a segunda maior produção de petróleo em maio, junho e julho, ultrapassando São Paulo

Seis anos depois de ter perdido a segunda colocação para São Paulo entre os Estados que mais produzem petróleo no Brasil, o Espírito Santo voltou a ficar atrás do Rio de Janeiro no ranking dos principais estados petroleiros.

Segundo informações da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o Espírito Santo superou a produção de petróleo de São Paulo nos meses de maio, junho e julho de 2025. Em julho, por exemplo, último mês com informação disponível no boletim da ANP, o Estado produziu 211.185 barris de petróleo por dia, enquanto São Paulo ficou com 186.066 (bbl/d). O Rio de Janeiro lidera com 3.477.637 bbl/d.

A produção de julho do Espírito Santo registrou um avanço de 41,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já a de gás natural alcançou 5,1 mil metros cúbicos por dia, registrando expansão de 66,1% na mesma base de comparação.

Em julho de 2025, a produção de petróleo offshore (no mar) expandiu 42,1% no Espírito Santo. Já a de gás natural offshore teve ampliação de 69,7%.

Na avaliação do Observatório da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), os resultados positivos começaram a aparecer no início do segundo trimestre de 2025, impulsionados principalmente pelo incremento da produção da plataforma Maria Quitéria, que entrou em operação em outubro do ano passado no campo de Jubarte, localizado no Parque das Baleias, na porção capixaba da Bacia de Campos.

Segundo o Observatório Findes, no cenário nacional, o Espírito Santo respondeu, em julho de 2025, por 5,3% da produção de petróleo e 3% da produção de gás natural do Brasil. Com esse desempenho, o Estado alcançou a segunda posição entre os maiores produtores de petróleo e a quinta posição em gás natural entre todas as unidades federativas.

Análise do Observatório lembra que, entre 2011 e 2018, o Estado manteve a segunda posição no ranking da produção de petróleo, posto perdido em 2019 para São Paulo, que registrou forte crescimento em sua produção no pré-sal.

Fatores do crescimento

Na avaliação do Observatório, um fator estratégico para esse resultado foi o navio-plataforma Maria Quitéria, operado pela Petrobras. A FSPO Maria Quitéria está instalada no Campo Jubarte, próximo aos municípios de Marataízes, Itapemirim, Presidente Kennedy e Piúma.



Com capacidade para processar até 100 mil barris de petróleo por dia e 5 milhões de metros cúbicos de gás natural diários, a unidade representa um dos principais trunfos para a ampliação da produção capixaba nos próximos anos. Em agosto, o então gerente-geral da unidade de negócios da Petrobras no Espírito Santo, Guilherme Sargenti, afirmou que a FPSO havia atingido a marca de 50 mil barris por dia.

Outro fator atribuído ao resultado está na produção da Shell no Espírito Santo, em especial os campos de Abalone e Argonauta, com resultados positivos em julho de 2025. No campo Abalone, a produção de petróleo registrou expansão de 40,8%, enquanto a produção de gás natural aumentou 21,3%, na comparação interanual. Já no campo Argonauta, a produção de petróleo cresceu 44,5%, ao passo que a de gás natural avançou 44,7% frente a julho de 2024.

Já na produção onshore (em terra), o petróleo apresentou um crescimento de 26,5% em julho de 2025, em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Em contrapartida, a produção de gás natural registrou retração de 24,4% no mesmo período.

Outro aspecto relevante na produção onshore no Espírito Santo refere-se às operações da empresa Seacrest, que têm apresentado expansão. A petroleira registrou aumento da produção em diversos campos do Estado, com destaque para Canaã, Fazenda São Jorge e Inhambu, de acordo com o estudo da Findes.

