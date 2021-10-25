Petrobras aumenta o preço da gasolina e do diesel mais uma vez

Gasolina e diesel acumulam seguidas altas ao longo do ano Crédito: Carlos Alberto Silva

A gasolina e o diesel vão aumentar mais uma vez. A Petrobras vai reajustar novamente o preço dos combustíveis para as distribuidoras. Segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (25) pela estatal, os novos valores passam a vigorar a partir de terça (26).

A informação, divulgada pelo G1 , aponta que o preço médio de venda da gasolina passará de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, um reajuste médio de R$ 0,21 por litro (alta de 7,04%). É a segunda elevação no preço do combustível este mês. No último dia 9, a gasolina já havia subido 7,2%.

Já o litro do diesel A passará de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro, refletindo reajuste médio de R$ 0,28 por litro (alta de 9,15%). No ano, o diesel já acumula alta de 65,3% nas refinarias. Já a gasolina subiu 73,4% no mesmo período.

Entre os fatores para o aumento dos preços dos combustíveis os principais estão ligados ao valor do petróleo e ao câmbio.

O dólar e a cotação do petróleo vêm tendo mais influência sobre os preços de combustíveis no Brasil desde 2016, quando a Petrobras passou a praticar o Preço de Paridade Internacional (PPI), que se orienta pelas flutuações do mercado internacional.

Na semana passada, o preço do barril de petróleo Brent – referência internacional – fechou acima em US$ 85,53, perto das máximas desde o final de 2018. No começo do ano, o preço médio estava abaixo de US$ 65. Já o dólar atingiu R$ 5,6282, acumulando alta de mais de 3% na semana.