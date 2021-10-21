Bolsonaro anuncia auxílio para caminhoneiros para compensar alta do diesel

O presidente Jair Bolsonaro em viagem ao Nordeste Crédito: Alan Santos/PR

Contudo, o presidente não revelou valores para cada caminhoneiro nem entrou em detalhes sobre a origem dos recursos para a criação do novo benefício.

O presidente disse que cerca de 750 mil caminhoneiros deverão receber o suporte financeiro do governo federal

"Os números serão apresentados nos próximos dias. Vamos atender aos caminhoneiros autônomos. Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão ajuda para compensar aumento do diesel."

A alta no preço do diesel tem levado caminhoneiros a ensaiarem novas paralisações no país em novembro. A categoria faz parte da base de apoio de Bolsonaro.

O preço do combustível teve alta nas duas últimas semanas e passou de R$ 4,961 para R$ 4,976. No ano, a alta chegou a 37,99%.

Para Bolsonaro, a disparada nos valores dos combustíveis ocorre por causa dos preços no exterior.

"O preço do combustível lá fora está o dobro do Brasil. Sabemos que aqui é um outro país, mas grande parte do que consumimos em combustível, ou melhor, uma parte considerável nós importamos e temos que pagar o preço deles lá de fora", afirmou.

O anúncio do novo auxílio para caminhoneiros ocorre ao mesmo tempo em que o mercado financeiro repercute negativamente a possibilidade do governo descumprir o teto de gastos para bancar o novo programa Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, a R$ 400.

O Auxílio Brasil é visto como fundamental para alavancar a popularidade do presidente Bolsonaro em 2022, ano em que ele deverá tentar a reeleição.

Bolsonaro participou nesta quinta de evento em Sertânia, no Sertão de Pernambuco, a 316 quilômetros do Recife. Ele esteve na inauguração do Ramal do Agreste, um braço da Transposição do Rio São Francisco.

A obra hídrica recebeu investimentos de R$ 1,67 bilhão e poderá beneficiar, juntamente com as duas etapas da adutora do Agreste, mais de 2 milhões de pessoas em 68 cidades da região mais atingida pela escassez de água no interior pernambucano.

A construção do ramal teve início em 2014, no governo Dilma Rousseff (PT), e seguiu em obras no governo Michel Temer (MDB) até o desfecho com Bolsonaro.

No entanto, apesar da finalização, o Ramal não levará efeitos práticos imediatos para a população. Isso porque não foi concluída ainda a Adutora do Agreste, outra etapa do projeto, conforme revelou o Painel nesta quinta-feira.

Segundo o Governo de Pernambuco, as obras não foram finalizadas ainda porque o próprio presidente da República vetou, em abril, o envio de R$ 161 milhões para o projeto.

O Ministério do Desenvolvimento Regional rebateu a versão do governo estadual e criticou a sequência de execução dos trechos da Adutora do Agreste escolhida pelo governo pernambucano.

A comitiva presidencial também inaugurou, na Barragem de Campos, a captação definitiva do Ramal de Sertânia, estrutura da Adutora do Pajeú. Cerca de 37 mil habitantes da cidade de Sertânia devem ser beneficiados. O investimento federal na obra é de R$ 10 milhões.

Na chegada a Sertânia, Bolsonaro provocou aglomeração ao cumprimentar apoiadores. O presidente não utilizou máscara, mesmo com o uso do equipamento de proteção contra a Covid sendo obrigatório em Pernambuco.

Bolsonaro estava acompanhado dos ministros Gilson Machado (Turismo), Onyx Lorenzoni (Trabalho), Marcelo Queiroga (Saúde) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), além do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo no Senado, e de deputados federais e estaduais aliados em Pernambuco.

Desde o início de outubro, Bolsonaro tem cumprido agendas no interior de estados do Nordeste acompanhado pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para inaugurar obras hídricas. O périplo foi batizado de "Jornada das Águas" pelo Palácio do Planalto.

A estratégia do presidente é uma tentativa de se contrapor ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, provável adversário de Bolsonaro nas eleições de 2022, em uma região que é reduto político do petista.