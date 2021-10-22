Os aplicativos para gerenciar gastos de gasolina e manutenção do carro

Quem tem carro sabe a importância de manter o controle das despesas e, com o litro da gasolina cada vez mais caro, o valor interfere diretamente no orçamento doméstico. Além das despesas com manutenção e IPVA, abastecer o veículo causa grande impacto no bolso dos capixabas. Como alternativa, motoristas aproveitam a facilidade e praticidade dos aplicativos de celular para o gerenciamento dos gastos com o automóvel.
Em entrevista à CBN Vitória, o comentarista do quadro CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré, lista algumas dicas de aplicativos para ajudar no controle e gerenciamento dos gastos com os veículos. Ele ressalta que os apps são extremamente necessários para não se esquecer das datas de manutenção e registrar os valores dos gastos. Confira a entrevista na íntegra e as dicas do especialista.
CBN e a Tecnologia - 22-10-21.mp3
APLICATIVOS PARA GERENCIAR GASTOS COM O CARRO:
"MotoLog"
O aplicativo que reúne todos os gastos que o motorista tem com combustível e manutenções. "Ele tem uma interface bem simples, onde na tela principal é possível ver as despesas referentes ao mês atual, com a possibilidade de comparar com o consumo médio e acessar gráficos com a variação recente", destaca o especialista. O app está disponível na plataforma do Google Play e no sistema iOs.
Segundo Sudré, o aplicativo tem como principal função o registro da quilometragem do odômetro — utilizado para medir a distância percorrida por um veículo. Além disso, ele permite que o motorista acompanhe, por meio de gráficos e linha do tempo, todas as despesas com o carro. O aplicativo está disponível para Android e iOS.
O especialista afirma que o aplicativo, exclusivo para o sistema Android, ajuda os motoristas a administrarem os abastecimentos do veículo. No sistema, pode ser registrado o consumo frequente do automóvel e é possível visualizar um relatório de gastos.
O especialista em tecnologia também dá como dica o aplicativo batizado de Registro de Conducir, Manutenção Carro, Rastreador, conhecido como "MotoLog". O app, identificado como uma "gestão de veículos completa e clara", disponibiliza aos usuários uma calculadora de combustão de combustível, informações de reabastecimento e custos, além do registro automático de viagens GPS.