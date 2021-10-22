Os aplicativos para gerenciar gastos de gasolina e manutenção do carro

"MotoLog"

O aplicativo que reúne todos os gastos que o motorista tem com combustível e manutenções. "Ele tem uma interface bem simples, onde na tela principal é possível ver as despesas referentes ao mês atual, com a possibilidade de comparar com o consumo médio e acessar gráficos com a variação recente", destaca o especialista. O app está disponível na plataforma do Google Play e no sistema iOs.

Segundo Sudré, o aplicativo tem como principal função o registro da quilometragem do odômetro — utilizado para medir a distância percorrida por um veículo. Além disso, ele permite que o motorista acompanhe, por meio de gráficos e linha do tempo, todas as despesas com o carro. O aplicativo está disponível para Android e iOS.

O especialista afirma que o aplicativo, exclusivo para o sistema Android, ajuda os motoristas a administrarem os abastecimentos do veículo. No sistema, pode ser registrado o consumo frequente do automóvel e é possível visualizar um relatório de gastos.