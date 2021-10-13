Tecnologia é aplicada ao ensino para formar cidadãos digitais

Para o professor de Tecnologias, Ricardo Toledo, a utilização de robôs busca unir a experiência educacional à integração tecnológica em todas as atividades pedagógicas. Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

A evolução digital é uma realidade presente na vida do jovem desde o momento em que nasce. Este contexto oportuniza e inspira novas maneiras de aprendizado e de interação e, neste cenário, a educação exerce papel fundamental de formação de um cidadão digital consciente.

O Centro Educacional Primeiro Mundo conta com recursos inovadores, que enriquecem as aulas e potencializam o aprendizado. A linha pedagógica da escola lança mão de uma gama de recursos para encorajar o aluno a utilizar, ativamente, a tecnologia, sendo um ser consciente e agente de mudanças.

ROBÓTICA EDUCACIONAL

Uma dessas iniciativas é a Robótica Educacional, que promove o desenvolvimento de habilidades relacionadas à solução de problemas, lógica, criatividade e gerenciamento de informações. O propósito é aproximar conhecimentos teóricos de diferentes áreas a uma abordagem prática, em especial nas disciplinas denominadas de STEM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

As aulas de Robótica no Centro Educacional Primeiro Mundo possibilitam a aproximação com a ciência e a tecnologia. Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

A utilização de robôs possibilita a proximidade com a ciência e a tecnologia, gerando o interesse do estudante por essas áreas do conhecimento. O professor de Tecnologias, Ricardo Toledo, destaca que o método proporciona uma série de benefícios ao processo de aprendizagem. “Buscamos unir a experiência educacional à integração tecnológica em todas as atividades pedagógicas, promovendo o encontro coerente entre a educação e o mundo conectado em que vive nosso aluno”, explica.

ESPAÇO MAKER

Outra iniciativa do Centro Educacional Primeiro Mundo muito alinhada às tecnologias digitais é o Espaço Maker, local onde a experimentação é o carro-chefe, e o aluno é estimulado a explorar, testar hipóteses, inventar, construir, dar novos significados, desenvolver trabalho colaborativo e coletivo. Para isso, a escola adquiriu diversas ferramentas a fim de dar suporte às criações, incluindo impressora 3D, CNC (máquina de corte), prensas térmicas e ferramentas diversas.

Espaço Marker do Centro Educacional Primeiro Mundo desperta o espírito investigativo e capacita os alunos a enfrentarem desafios, agindo como protagonistas. Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

“Nosso objetivo é oportunizar todo o acesso possível do estudante às tecnologias, dando sentido aos conteúdos desenvolvidos pelos professores das demais disciplinas, para que haja aprendizagem significativa a partir do uso de jogos, desafios e pesquisas lançados pelas diferentes áreas do conhecimento”, salienta Ricardo Toledo.

PROTAGONISMO

A proposta pedagógica do Centro Educacional Primeiro Mundo tem a finalidade de preparar o aluno para além das disciplinas escolares, formando pessoas comprometidas com a transformação da realidade e com posicionamento crítico-reflexivo, ético e solidário. A preparação é importante para o mundo digital, pois desperta o espírito investigativo e capacita o estudante a enfrentar desafios, agindo como verdadeiro protagonista.

No Espaço Maker o aluno é estimulado a explorar, testar hipóteses, inventar, construir, dar novos significados, desenvolver trabalho colaborativo e coletivo. Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

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