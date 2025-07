Conteúdo de Marca

5 dicas para fazer as melhores escolhas no supermercado

Planejar as refeições, fazer uma lista e comparar preços são dicas indispensáveis; supermercado Lavagnoli tem aplicativo e até cashback para ajudar clientes

A escolha do estabelecimento também merece destaque, já que algumas opções contam com preços mais baixos, ofertas e até sorteios. Um exemplo é o supermercado Lavagnoli, presente em Colatina e Baixo Guandu, que tem até aplicativo para os clientes. >

1. Planeje suas refeições

2. Faça uma lista de compras

3. Escolha um bom supermercado

A escolha do supermercado também faz toda a diferença na hora de fazer as compras. Priorizar estabelecimentos que tenham um preço mais baixo, produtos de qualidade e variedade é uma dica que pode ajudar o consumidor a ter uma experiência melhor dentro do espaço. >

O Lavagnoli, por exemplo, tem um aplicativo que dá acesso a ofertas, cashback, e sorteios valendo prêmios para os clientes. O estabelecimento investe ainda no treinamento dos atendentes, além de informações claras nas gôndolas e busca trazer as marcas mais consumidas pelos usuários.>

“Temos o aplicativo do Lavagnoli Club, que dá acesso a ofertas exclusivas, cashback, e promoções valendo prêmios incríveis, e estamos sempre atentos às necessidades do cliente, trazendo variedade e marcas que o consumidor realmente confia. Investimos também em informação clara nas gôndolas e no treinamento de nossos atendentes para orientar com atenção, e oferecemos produtos de qualidade com preços justos”, destaca o gerente-geral do Lavagnoli, Eliandro Carlos da Silva.>