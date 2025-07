Conteúdo de Marca

Iniciativas levam capacitação e qualidade de vida à população rural no ES

Apoiados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-ES), programas, como o Agrinho, beneficiaram mais de 100 mil pessoas em 2024

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por SENAR-ES

Publicado em 28 de julho de 2025 às 10:40

Por meio de diversas iniciativas, o Senar-ES leva apoio para os produtores e trabalhadores rurais do interior do Espírito Santo. Crédito: Gustavo Andrade

Além de promover cultura e sustentabilidade nas cidades do interior capixaba, o agronegócio é uma parte importante da economia do Espírito Santo. Por isso, levar apoio para os produtores e trabalhadores rurais que fazem isso acontecer é também uma forma de fomentar o desenvolvimento sustentável no Estado.>

Pensando neste papel, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-ES) realiza diversos programas e ações gratuitos voltados para a população do interior do Estado, que vão desde a infância até a capacitação dos produtores rurais capixabas. >

Mais do que uma formação técnica, as iniciativas buscam levar conhecimento e atividades voltadas ao gerenciamento de propriedades rurais, planejamento sucessório, capacitação de mulheres no agro e serviços da área da saúde.>

Segundo Júlio Rocha, presidente do Sistema Faes Senar ES, vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo (Faes), a importância das iniciativas do Senar está diretamente ligada à urgência de transmitir informações.>

>

“Muitas pessoas ainda carecem de conteúdos que possam transformar sua realidade sociocultural e econômica. Essas ações são todas interligadas: não é possível tratar de uma área e negligenciar outras que estão diretamente relacionadas”, destaca o presidente.>

Uma dessas iniciativas é o Agrinho, um programa de responsabilidade social no qual crianças e jovens desenvolvem projetos com impacto nas comunidades em que vivem. Somente em 2024, foram 109 mil participantes.>

“As crianças de hoje, especialmente as mais novas, já crescem inseridas em um universo digital – são usuárias frequentes de redes sociais, aplicativos de mensagem e diversas outras ferramentas de comunicação. Elas acabam levando para dentro de casa informações que muitas vezes sensibilizam os adultos, que estão num patamar informacional inferior ao delas, promovendo mudanças significativas no ambiente familiar”, ressalta o presidente.>

O tema da edição de 2025 do Agrinho é “Tecnologia que transforma o campo”, que visa levar modernidade ao meio rural, sem que seja necessário abrir mão das tradições específicas de cada região do Estado.>

Capacitação

O Senar-ES disponibiliza cursos técnicos de Agronegócio, Zootecnia, Fruticultura e Agricultura, todos reconhecidos pelo MEC e pelo CFTA. Crédito: Jackson Gonçalves

Já para jovens a partir dos 16 anos, o Senar-ES oferece treinamentos em diversas áreas, com mais de 100 capacitações. Esses cursos vão desde artesanato, preparo de alimentos e informática, até a operação de máquinas agrícolas, equideocultura e inseminação artificial de bovinos. >

O Sistema também disponibiliza diversos cursos técnicos de Agronegócio, Zootecnia, Fruticultura e Agricultura, todos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA). Com uma duração média de 2 anos, cada curso conta com atividades educacionais semipresenciais.>

Apoio nos negócios

A Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) é um serviço que acompanha o produtor individualmente, com visitas mensais e individuais. Crédito: Jackson Gonçalves

Para auxiliar no gerenciamento e na rentabilidade das propriedades rurais, a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) é um serviço que acompanha o produtor individualmente durante dois anos, com visitas mensais e individuais. >

Em dez anos de atendimento no Estado, foram mais de 100 mil visitas em propriedades, 75 municípios capixabas e 6.400 produtores rurais atendidos. Apenas em 2024, foram quase 20 mil visitas de técnicos de campo.>

Por meio do Herdeiros do Campo, o Senar-ES também oferece apoio no processo de planejamento sucessório, processo realizado pelas famílias para se preparar para o futuro do negócio familiar. Os produtores rurais, junto dos filhos, são auxiliados na organização e estratégia de passar adiante as propriedades e culturas de cada uma delas.>

Além disso, o programa Mulheres em Campo busca desenvolver competências de empreendedorismo e gestão para as produtoras e trabalhadoras rurais, orientando na descoberta do potencial das participantes – e das propriedades – e ensinando a planejar e a transformar uma atividade em negócio.>

Com essa iniciativa, os participantes podem ampliar conhecimentos e aprender sobre temas como empreendedorismo, planejamento, custos de produção, indicadores de viabilidade e comercialização e desenvolvimento pessoal.>

Saúde

Em 2024, mais de duas mil pessoas foram atendidas pelo Programa de Saúde do Homem e da Mulher Rural, do Senar-ES. Crédito: Walmir Junior

Vale destacar que o Senar-ES atua na saúde da população do campo. Com o Programa de Saúde do Homem e da Mulher Rural, o Sistema promove ações com serviços e atividades voltados à prevenção de doenças, autoestima e ao bem-estar da população rural que, muitas vezes, não tem acesso fácil a exames, palestras e vacinas disponibilizadas. >

“Em julho, realizamos uma ação voltada à saúde da mulher e do homem no interior de Rio Novo do Sul. Atendimentos valiosos foram oferecidos: pessoas que necessitavam de próteses dentárias foram atendidas por um protético, que fez as medições e entregou o equipamento já pronto – tudo com o acompanhamento e validação de um profissional odontólogo. Os beneficiados saíram de lá com suas próteses e com um sorriso no rosto, literalmente e simbolicamente”, conta Júlio Rocha.>

Em 2024, mais de duas mil pessoas foram atendidas pelo programa.>

Além disso, ainda em 2025, o Senar-ES dará início ao Programa Saúde no Campo, por meio da estratégia de visitas domiciliares rurais. A iniciativa tem como objetivo promover a saúde dos produtores atendidos pela ATeG, com foco na prevenção de doenças no meio rural, visando suprir as lacunas existentes no acesso à saúde entre essa população.>

Senar-ES

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta