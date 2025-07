Conteúdo de Marca

Videocast Tecnoagro: empreendimento na Capital é oportunidade de investimento para agro capixaba

Novo episódio do Videocast Tecnoagro especial da Feira da Nater Coop tem conversa com gerente comercial da Nazca sobre oportunidade de investimentos imobiliários para o público agro capixaba

Praticidade e funcionalidade são palavras-chave na hora de fechar negócio e comprar um imóvel. Mas além de ser um espaço de moradia, a aquisição de um apartamento também pode ser um investimento. O melhor é quando o empreendimento conta com unidades em que a tipologia pode ser utilizada para ambas as oportunidades. >

O Youniverse, da Nazca, por exemplo, que ficará localizado na Enseada do Suá, em Vitória – um dos endereços mais valorizados de Vitória – será um dos empreendimentos mais altos, inovadores e modernos do Estado, segundo a empresa. >

Para falar das oportunidades que o lançamento oferece, a gerente comercial da Nazca, Simone Mozini, participou do novo episódio do Videocast Tecnoagro especial da Feira da Nater Coop e conversou com o jornalista Douglas Motta.>

Afinal, o empreendimento é uma oportunidade tanto para o ramo agrícola quanto imobiliário, especialmente para a parcela do público do agro que tem um perfil investidor e precisa cada vez mais ter um endereço na Capital. >

Videocast Tecnoagro

Em 2025, o videocast ganhou uma edição especial, com episódios gravados na Feira Agro Nater Coop. O evento reúne produtores rurais, fornecedores e parceiros para falar sobre as últimas inovações do setor, realizar negócios e contribuir para o fortalecimento do mercado capixaba. >