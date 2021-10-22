Gasolina já é vendida acima de R$ 7 no ES; veja preço por cidade

Quem abastece já notou: o preço da gasolina continua subindo e registrando aumentos sucessivos. Atualmente, o valor supera a marca de R$ 6,50 em mais da metade dos 78 municípios do Espírito Santo. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o valor médio do litro do combustível no Estado atualmente é de R$ 6,51.
Em alguns locais, porém, a marca de R$ 7 já foi batida. Quem abasteceu em Castelo, no Sul do Espírito Santo, chegou a pagar R$ 7,11 em média por litro nesta quinta-feira (21).
O último registro apresentado pela Sefaz mostra que o município do Sul capixaba atingiu o maior preço médio da gasolina no Estado. O valor de R$ 7,11, aliás, é um pouco menor do que o pico registrado na cidade, na segunda-feira (18), quando a gasolina chegou a R$ 7,13.
Outras duas cidades da região Sul aparecem com os preços elevados. Atrás de Castelo estão Atílio Vivácqua, com a gasolina em R$ 6,95, e Presidente Kennedy, onde o valor médio de venda do litro chegou a R$ 6,90. Outro município da região se destacou, mas pelo contraste. Iconha registrou o preço médio mais baixo do Estado e foi o único com a gasolina abaixo dos R$ 6,00. Na cidade, o litro saiu por R$ 5,91.
As outras cidades que registraram as médias mais baixas ficam no Norte do Estado: João Neiva, com a gasolina em R$ 6,21; seguida de Ibiraçu e Sooretama, ambas com R$ 6,28.
O levantamento feito pela Sefaz mostra o preço médio diário da gasolina em cada município capixaba. No último dado disponibilizado, a pasta apresenta as informações de 77 cidades. Apiacá, na região Sul não teve seus dados divulgados. A pasta explicou que está atualizando alguns servidores, com isso, as informações da cidade acabaram não aparecendo.
GASOLINA EM ALTA
No início do mês, a Petrobras anunciou aumentos de 7,2% nos preços da gasolina e do gás de cozinha em suas refinarias. Segundo a estatal, o litro da gasolina vendida por suas refinarias passou de R$ 2,78 para R$ 2,98, um reajuste médio de R$ 0,20. Em nota, a empresa destacou que foi o primeiro aumento em 58 dias.
A estatal afirmou que os reajustes têm relação com a elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo, impactados pela oferta limitada frente ao crescimento da demanda mundial, e da taxa de câmbio, dado o fortalecimento do dólar em âmbito global.