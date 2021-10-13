Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crise hídrica

Empresas do ES adotam medidas para reduzir gastos com água e energia

Reúso da água e geração de energia sustentável para contribuir com o meio ambiente e reduzir custos estão entre as principais ações adotadas

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 14:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2021 às 14:52
Indústria em Colatina
Indústrias do Espírito Santo têm adotado medidas para reduzir gastos com água e energia Crédito: Heriklis Douglas
Espírito Santo e o Brasil enfrentam um quadro de crise hídrica e energética. Os rios do Estado estão com volume abaixo da média, situação se repete em todo o país. Não à toa, essa é a pior seca registrada nos últimos 91 anos.
Diante desse cenário, diversos segmentos econômicos, a exemplo da Indústria, estão com o sinal de alerta aceso sobre possíveis impactos e, por isso, já têm adotado algumas medidas para economizar água e energia. 
No território capixaba, indústrias da área de construção civil, de celulose, de mineração, de confecções, de rochas ornamentais, de transformação e de alimentos já incorporaram políticas sustentáveis e têm no radar novos investimentos que aliam o cuidado com o meio ambiente e a redução de custos.
Entre as ações implementadas estão o reúso e filtragem da água para reaproveitamento e sistemas tecnológicos que demandam menos volumes. Além disso, as empresas têm investido em fontes de geração de energia limpa, como a solar, a eólica e a biomassa.

Veja Também

Papo de Colunista: o ES corre risco de ficar sem água?

Uma das empresas capixabas que faz o aproveitamento de água é a Viminas, onde os 98% da água usada na produção são reutilizados no processo e em atividades como limpeza da fábrica.
"Só não são reaproveitados 100% da água porque 2% evaporam. Esse foi um passo importante dado pela empresa há mais de uma década e que, hoje, contribui para nos deixar mais tranquilos, já que a orientação para a Indústria e para a população em geral é reduzir o consumo de água”, destacou o diretor-presidente da Viminas, Rafael Ribeiro.
Na construção civil, o diretor da iUrban, Leandro Lorenzon, observa que a contribuição do setor acontece de duas formas: a primeira no processo construtivo e a segunda quando o morador passa a usufruir de um imóvel sustentável.
“Durante a obra, usamos o dry wall, uma placa de gesso acartonada. Ela dispensa o reboco e o uso de água. Isso traz uma mudança muito significativa no consumo hídrico nos canteiros de obras. Já na fase do prédio pronto, há sistemas de reúso da água da chuva e do ar-condicionado.”

USO DE ÁGUA PELA INDÚSTRIA

Dados de 2020 da Agência Nacional de Águas (ANA) indicam que o setor industrial representa 9,7% do consumo de água no Brasil. No Espírito Santo, conforme o mesmo levantamento, a Indústria responde por 2,28% de toda a água consumida.
Esse percentual coloca a indústria capixaba entre as dez do país que menos consomem água. No ranking nacional, o Espírito Santo é o oitavo colocado, atrás do Amapá (0,72%), Rio de Grande do Sul (1,07%), Rondônia (1,61%), Roraima (1,8%), Bahia (1,85%), Tocantins (2%) e Acre (2,15%).
A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, destaca que esse desempenho está relacionado à preocupação das empresas locais com a eficiência no uso da água.

Veja Também

ES declara estado de atenção e pede que indústrias e agricultores reduzam consumo de água

De acordo com ela, por mais que já existam iniciativas para economia dos recursos naturais em curso, o momento vivido requer ainda mais atenção e a mobilização conjunta para o enfrentamento do problema. 
“A indústria já vem tendo esse tipo de compromisso nos últimos anos e nós da Federação vamos sempre estimular as empresas a investirem cada vez mais em iniciativas nessa direção. Ao incentivarmos a gestão mais sustentável dos recursos hidroenergéticos e a adoção de tecnologias com esse fim, estaremos cuidando melhor do meio ambiente e trazendo mais eficiência e menos custos para as atividades empresariais.”
No início do mês de setembro, a Findes criou um Grupo de Trabalho Técnico para avaliar ações de curto prazo e propor alternativas de médio e longo prazo que possam diminuir o impacto de possíveis novas crises.
“Também promovemos uma reunião com o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Christiano Vieira da Silva, que falou sobre o enfrentamento à crise hidroenergética no Brasil. Ou seja, a Findes, não está apática à situação. Vamos continuar contribuindo para apresentar soluções que beneficiem os capixabas e garantam o desenvolvimento do Espírito Santo", destacou Cris Samorini. 

CONFIRA AS AÇÕES EM ALGUMAS EMPRESAS

  • Viminas
A Viminas Vidros Especiais, beneficiadora e transformadora de vidros localizada na Serra, construiu em seu parque industrial, no bairro Civit II, na Serra, uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). Desde 2008, 98% da água usada na produção são reutilizados no processo e em atividades como limpeza da fábrica. A empresa só utiliza água potável para consumo dos colaboradores, manutenção do restaurante e do setor administrativo.
  • Sindipães
O Sindipães implantou painéis fotovoltaicos em sua sede que economia até 15% de energia. Esse é um plano-piloto para que as panificadoras tenham acesso à tecnologia e entendam como ela funciona. Os painéis também estão prestes a ser ligados à rede da EDP para injetar energia.
Além disso, há cerca de um ano foi feita uma parceria com a Liberum Energia, empresa que administra energia a partir do lixo. O sindicato tem mais de 100 padarias que têm descontos de até 15% na fatura de energia porque adquirem essa energia limpa. Além disso, a entidade sempre orienta os associados a buscarem soluções, entre elas a implantação de usinas fotovoltaicas.
  • iUrban
Durante o processo construtivo dos edifícios, a iUrban usa o dry wall, uma placa de gesso acartonada que dispensa o reboco e, por consequência, elimina o uso de água no processo de construção das paredes. Estima-se que para rebocar, em ambos os lados, um metro quadrado de parede seria necessário o uso de um litro d’água. Outra iniciativa é o uso de tonéis. Ao longo do canteiro, embaixo de cada torneira, é posto um tonel para coletar a água que é usada pelos trabalhadores. Depois, essa água poderá ser reutilizada na obra.
Os prédios quando entregues contam com um sistema de coleta de água das chuvas. A água é armazenada em uma caixa d'água e utilizada na área comum dos condomínios para lavar e molhar plantas, por exemplo. Além da água das chuvas, também é coletada a água do ar-condicionado e dos splits para reúso.

Veja Também

Empresas capixabas ganham parceiros para financiar novas tecnologias

  • Suzano
A Suzano desenvolve diversas ações que estão em linha com a realidade de escassez hídrica do país. Algumas dessas ações estão expressas nas metas de longo prazo traçadas peça empresa, que reúnem compromissos a serem alcançados até 2030.
INDÚSTRIA - Uma das metas traçadas é reduzir em 15% a água captada nas operações industriais. Para isso a empresa vem implementando ações que visam à otimização do uso da água, o que inclui a troca de equipamentos para gerar mais eficiência hídrica e o uso de águas recuperadas em máquinas.
ENERGIA – A Suzano também planeja aumentar a energia renovável gerada pela empresa que é disponibilizada ao sistema elétrico nacional. No ES, essa produção permite que a Unidade Industrial de Aracruz seja autossuficiente em energia. Em âmbito corporativo, o excedente de energia é suficiente para abastecer uma população de 1,4 milhão de pessoas. A energia é produzida a partir de fonte 100% renovável (madeira cultivada). A meta de longo prazo é aumentar em 50% a disponibilidade de energia repassada ao sistema nacional. Para isso, a empresa trabalha em projetos voltados à ampliação da disponibilidade de vapor para energia, incluindo a melhoria da performance das turbinas e a otimização do consumo térmico.
FLORESTAS – A Suzano também vem desenvolvendo ações de manejo em suas áreas de plantio com o objetivo de ampliar a disponibilidade hídrica. Até 2030, a meta é ampliar essa disponibilidade em 100% das bacias hidrográficas consideradas críticas. Somente em 2021, a empresa vem manejando 4.500 hectares de áreas, com essa finalidade, em 44 bacias hidrográficas mapeadas como críticas em áreas da empresa nos estados onde atua.

LEIA MAIS 

Rio Doce quase seco e avanço da crise hídrica no ES assustam o agronegócio

Água subterrânea pode ser alternativa para crise hídrica, diz SGB

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Crise Hídrica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados