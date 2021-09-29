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Podcast #72

Papo de Colunista: o ES corre risco de ficar sem água?

Engenheiro florestal especialista em recursos hídricos, Luiz Fernando Schettino é o entrevistado dos colunistas de A Gazeta em debate sobre crise hídrica

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 08:33

Públicado em 

29 set 2021 às 08:33
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta Redação de A Gazeta
A recente declaração de estado de atenção, pelo governo do Estado, acendeu o sinal de alerta: o Espírito Santo corre o risco de ficar sem água? Nossos mananciais estão secando? E se não chover de forma satisfatória nos próximos meses, o que pode ocorrer?
A situação hídrica do ES é o tema do Papo de Colunista desta quarta-feira (29), com a participação dos jornalistas Leonel XimenesLetícia Gonçalves e Rafael Braz, que entrevistam o engenheiro florestal Luiz Fernando Schettino.
Mestre e doutor em Ciência Florestal, Schettino explica também como a agressão à natureza, incluindo o desmatamento, está contribuindo para a escassez de água no território do Espírito Santo e quais as soluções possíveis para que seja revertido esse quadro crônico, principalmente nos períodos de prolongada estiagem, como agora.
Atualmente, o Espírito Santo tem quase metade do território em situação de seca moderada. A região mais crítica está no Norte e no Noroeste, que concentra 29 municípios nesse quadro, segundo o informativo de acompanhamento da seca publicado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
O Papo de Colunista vai ao ar das 14h30 às 15h30 e é transmitido pelo site de A Gazeta e pelas plataformas digitais do jornal (Facebook e YouTube). Depois, estará disponível também em podcast. Aperte o play e confira o bate-papo.

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