Papo de Colunista entrevista o ex-governador Paulo Hartung

Desde que terminou o seu terceiro mandato no comando do Estado, no final de 2018, o ex-governador Paulo Hartung tem se dedicado a contribuir com os grandes temas nacionais e a comandar a Ibá, a Indústria Brasileira de Árvores, a representante institucional da cadeia produtiva das árvores plantadas do país.
Agendas importantes como a democracia, o papel das instituições e a sustentabilidade são alguns dos assuntos que serão abordados pelo ex-governador na edição do Papo de Colunista, sob o comando do jornalista Leonel Ximenes, com a participação da jornalista Letícia Gonçalves.
Adepto de uma terceira via para a Presidência da República, Hartung tem acompanhado de perto, com muita preocupação, a crise política e econômica e as ameaças de retrocesso institucional, expressas inclusive no debate sobre o sistema de votação brasileira.
“As investidas contra um sistema de voto comprovadamente seguro e auditável, como o eletrônico, escancaram uma tentativa de manobra para diminuir a credibilidade de um resultado eleitoral adverso. Democracias consolidadas não podem tolerar retrocessos”, alerta.
Paulo Hartung é economista, ex-governador do ES (2003-2010 e 2015-2018), presidente executivo da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá); integra o movimento Todos Pela Educação; compõe o conselho consultivo de Educação do Estado de São Paulo e é membro dos movimentos RenovaBR, e Agora!.