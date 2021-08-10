Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Podcast #67

Papo de Colunista entrevista o ex-governador Paulo Hartung

A crise política e econômica, as ameaças de retrocesso institucional, a terceira via para a Presidência da República e a agenda ambiental foram debatidas no programa, nesta quarta-feira (11)

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 15:03

Públicado em 

10 ago 2021 às 15:03

Colunista

Desde que terminou o seu terceiro mandato no comando do Estado, no final de 2018, o ex-governador Paulo Hartung tem se dedicado a contribuir com os grandes temas nacionais e a comandar a Ibá, a Indústria Brasileira de Árvores, a representante institucional da cadeia produtiva das árvores plantadas do país.
Agendas importantes como a democracia, o papel das instituições e a sustentabilidade são alguns dos assuntos que serão abordados pelo ex-governador na edição do Papo de Colunista, sob o comando do jornalista Leonel Ximenes, com a participação da jornalista Letícia Gonçalves.
O programa desta quarta-feira (11) foi transmitido ao vivo pelo site de A Gazeta e pelas plataformas digitais do portal (YouTube e Facebook) e está disponível também em podcast. Aperte o play e confira.
Adepto de uma terceira via para a Presidência da República, Hartung tem acompanhado de perto, com muita preocupação, a crise política e econômica e as ameaças de retrocesso institucional, expressas inclusive no debate sobre o sistema de votação brasileira.
“As investidas contra um sistema de voto comprovadamente seguro e auditável, como o eletrônico, escancaram uma tentativa de manobra para diminuir a credibilidade de um resultado eleitoral adverso. Democracias consolidadas não podem tolerar retrocessos”, alerta.
Paulo Hartung é economista, ex-governador do ES (2003-2010 e 2015-2018), presidente executivo da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá); integra o movimento Todos Pela Educação; compõe o conselho consultivo de Educação do Estado de São Paulo e é membro dos movimentos RenovaBR, e Agora!.

Veja Também

Papo de Colunista: Kelder Brandão, o padre que não foge à luta (dos pobres)

Papo de Colunista: religião e política, o que tenho a ver com isso?

Papo de Colunista: Laurentino Gomes fala sobre seu livro “Escravidão”

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Paulo Hartung Papo de Colunista Podcast
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)
Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D
Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados