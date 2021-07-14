Papo de Colunista: religião e política, o que tenho a ver com isso?

Nesta quarta-feira (14), os colunistas Beatriz Seixas, Leonel Ximenes e Rafael Braz receberam o pastor Kenner Terra para falar sobre a relação entre política e religião. Nas últimas eleições municipais, 485 candidatos com título religioso no nome de urna foram eleitos vereadores ou prefeitos Brasil afora. No governo federal, os discursos religiosos ganham espaço a ponto de o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmar que irá indicar um ministro "terrivelmente evangélico" ao Supremo Tribunal Federal. O que isso importa em um país com laicidade garantida pela Constituição Federal? Política e religião devem caminhar tão próximos?