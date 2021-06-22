Papo de Colunista debate os desafios da pauta LGBTQIA+ no ES

O Papo de Colunista desta quarta-feira (23) debate os desafios da pauta do movimento LGBTQIA+ no Espírito Santo e no país. O convidado do programa é Diego Herzog Peruch, presidente estadual da Associação Grupo Orgulho Liberdade Dignidade (Gold), entidade que nasceu em Colatina no ano de 2005. A live do bate-papo foi transmitida pelo site e pelo Facebook e YouTube de A Gazeta, e está disponível também em podcast (confira acima).
“Inicialmente o público-alvo da Gold era a população LGBTQI+, hoje, porém, a instituição tem uma área mais abrangente de atuação, se identificando como uma instituição de defesa dos Direitos Humanos”, explica Diego, que conversa com os colunistas Beatriz Seixas, Leonel Ximenes e Rafael Braz.
Um dos temas que serão debatidos na live é o episódio em que um vereador de Vitória, que se chama Gilvan da Federal (Patriota), disse que vai “acuar” uma professora que ministrou conteúdos sobre a temática LGBTQIA+ para seus alunos. Por causa dessa ameaça, o parlamentar bolsonarista foi alvo de protestos da comunidade escolar.