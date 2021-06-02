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Podcast #57

Papo de Colunista debate ações na cultura com secretário do ES

Colunistas de A Gazeta receberam o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, para uma conversa sobre os espaços culturais do Estado e o rumo da cultura local durante a pandemia

Publicado em 

02 jun 2021 às 10:55

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 10:55

Papo de Colunista desta semana fala de cultura em tempos de pandemia. Vilanizada pelo governo federal e por seus apoiadores, foram filmes, séries e músicas que ajudaram a manter a sanidade do povo brasileiro no último. Mas como anda o setor produtivo de 2020 para cá? Artistas talvez tenham sido os grandes prejudicados com a falta de shows, peças e eventos.
Nesta quarta-feira (2), os colunistas Beatriz Seixas, Leonel Ximenes e Rafael Braz receberam o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha. Músico, poeta e produtor cultural, Fabrício vai falar sobre a importância econômica da cadeia de produção cultura e os projetos de fomento e incentivo às artes durante a pandemia. O secretário também falará um pouco sobre os principais espaços culturais do Espírito Santo: o Teatro Carlos Gomes e o aparentemente inacabável Cais das Artes.
O Papo de Colunista foi transmitido ao vivo pelos perfis de A Gazeta no Facebook e no YouTube. A conversa também está disponível em podcast que poderá ser conferido plataforma de áudio digital de sua preferência.

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