Papo de Colunista debate ações na cultura com secretário do ES

Nesta quarta-feira (2), os colunistas Beatriz Seixas, Leonel Ximenes e Rafael Braz receberam o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha. Músico, poeta e produtor cultural, Fabrício vai falar sobre a importância econômica da cadeia de produção cultura e os projetos de fomento e incentivo às artes durante a pandemia. O secretário também falará um pouco sobre os principais espaços culturais do Espírito Santo: o Teatro Carlos Gomes e o aparentemente inacabável Cais das Artes.