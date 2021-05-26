Papo de Colunista debate atuação da PF contra corrupção e crime organizado

A corrupção e o combate ao crime organizado e sua articulação com as quadrilhas que atuam no Brasil, no exterior e também no Espírito Santo são os temas desta edição do Papo de Colunista de A Gazeta. O convidado do programa é o delegado federal Eugênio Ricas, adido da Polícia Federal em Washington, nos Estados Unidos. Confira acima a conversa em podcast. Aperte o play!
Ex-secretário estadual de Justiça e de Transparência e Controle e articulista de A Gazeta, Ricas vai falar sobre o trabalho da Polícia Federal e sua colaboração com forças de segurança nos EUA e no mundo todo no combate a crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
A live desta quarta-feira (26), a primeira com um convidado internacional, será transmitida, excepcionalmente, a partir das 14h30 (13h30 em Washington, EUA), e terá a participação dos colunistas Beatriz Seixas, Leonel Ximenes e Rafael Braz.
O Papo de Colunista também foi transmitido ao vivo nos perfis de A Gazeta no Facebook e no YouTube. Confira o vídeo abaixo.