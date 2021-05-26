Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Podcast #56

Papo de Colunista debate atuação da PF contra corrupção e crime organizado

Colunistas de A Gazeta recebem Eugênio Ricas, adido da Polícia Federal em Washington, nos Estados Unidos, que vai falar sobre o combate a crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 09:56

Publicado em 

26 mai 2021 às 09:56
A corrupção e o combate ao crime organizado e sua articulação com as quadrilhas que atuam no Brasil, no exterior e também no Espírito Santo são os temas desta edição do Papo de Colunista de A Gazeta. O convidado do programa é o delegado federal Eugênio Ricas, adido da Polícia Federal em Washington, nos Estados Unidos. Confira acima a conversa em podcast. Aperte o play!
Ex-secretário estadual de Justiça e de Transparência e Controle e articulista de A Gazeta, Ricas vai falar sobre o trabalho da Polícia Federal e sua colaboração com forças de segurança nos EUA e no mundo todo no combate a crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
A live desta quarta-feira (26), a primeira com um convidado internacional, será transmitida, excepcionalmente, a partir das 14h30 (13h30 em Washington, EUA), e terá a participação dos colunistas Beatriz Seixas, Leonel Ximenes e Rafael Braz.
O Papo de Colunista também foi transmitido ao vivo nos perfis de A Gazeta no Facebook e no YouTube. Confira o vídeo abaixo.

Veja Também

Papo de Colunista debate o ritmo da vacinação com secretário do ES

Papo de Colunista debate o mercado de livros no ES

Papo de Colunista: Por que tanta violência contra a mulher?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Estados Unidos tráfico de drogas Polícia Federal Papo de Colunista
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados