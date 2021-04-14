Papo de Colunista debate o mercado de livros no ES

No Papo de Colunista desta semana, os colunistas de A Gazeta conversam com o mais novo “imortal” do Espírito Santo, o jornalista e escritor Romulo Felippe. Nascido em Cachoeiro de Itapemirim e radicado em Vitória, Romulo é autor do premiado “Monge Guerreiro”, do romance “O Farol e a Tempestade” e do juvenil “Reino dos Morcegos”. Ele agora ocupará a cadeira 9 da Academia Espirito Santense de Letras, posto antes ocupado pelo grande Sergio Blank. A conversa está disponível no podcast acima. Aperte o play e confira!
Em papo com Beatriz Seixas, Leonel Ximenes e Rafael Braz, Romulo falou sobre sua carreira e também sobre as dificuldades do mercado editorial no Brasil. É possível viver de literatura? Ainda, os colunistas e o convidado abordarão a intenção do governo de aumentar a tributação sobre livros para justificar gastos em outras áreas, afinal, segundo a Receita Federal, “só os ricos leem”.
Voltando ao trabalho de Romulo, o autor falará sobre seus futuros projetos, que incluem quatro livros escritos no último ano, ou seja, durante a Pandemia. A live do Papo de Colunista está disponível no vídeo abaixo.