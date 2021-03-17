Papo de Colunista debate impacto da quarentena no ES

A Gazeta Leonel Ximenes, Vitor Vogas, Beatriz Seixas e Rafael Braz receberam o Secretário Estadual de Governo, Gilson Daniel, para debater sobre asAperte o play e confira o papo no podcast acima. Também é possível rever a transmissão no vídeo disponível no final deste texto. No Papo de Colunista desta semana, os colunistas deLeonel Ximenes, Vitor Vogas, Beatriz Seixas e Rafael Braz receberam o Secretário Estadual de Governo, Gilson Daniel, para debater sobre as medidas de isolamento social anunciadas pelo governador Renato Casagrande na última terça-feira (16) . O Papo de Colunista foi transmitido ao vivo nos perfis de A Gazeta no Facebook e no YouTube.Também é possível rever a transmissão no vídeo disponível no final deste texto.

Entre as principais declarações, Gilson Daniel deixou claro que se, ao término desses 14 dias, a ocupação dos leitos de UTI ainda estiver acima de 90%, o governo vai prorrogar a quarentena, reforçou que se houver necessidade, o Estado vai apertar ainda mais as medidas e que prefeitos "rebeldes" (que se recusarem a cumprir o decreto da quarentena) estarão sujeitos a processo de improbidade.

A quarentena decretada pelo governador terá duração de 14 dias e não tem restrições de mobilidade, ou seja, não é um lockdown. Serviços considerados essenciais continuarão funcionando. Bares e restaurantes, no entanto, poderão funcionar apenas como delivery. Há pontos controversos, como a liberação de missas e cultos em igrejas, que não foram proibidas de funcionar, apenas receberam uma "recomendação" de atuarem de maneira virtual.

Papo de Colunista debate o impacto da quarentena no ES Crédito: Vitor Jubini/Arte A Gazeta