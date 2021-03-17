Mais de 84 mil doses de vacina contra Covid-19 chegam ao ES

Mais 84.600 doses da Coronavac chegaram em um voo no Aeroporto de Vitória na madrugada desta quarta-feira (17) Crédito: Divulgação / Sesa

Espírito Santo recebeu um novo lote de vacinas para imunização contra o novo coronavírus. Mais 84.600 doses da Coronavac chegaram em um voo no Aeroporto de Vitória na madrugada desta quarta-feira (17). De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as doses começarão a ser enviadas aos municípios ainda nesta quarta e destinadas à continuidade da vacinação dos idosos de 75 a 79 anos e trabalhadores da saúde.

“O Estado fará o envio de imunizantes aos municípios com o quantitativo de 5% aos trabalhadores da saúde, o que irá completar aproximadamente 100% da D1 (dose 1) deste público (com cobertura atual de 95%); e também mais o quantitativo de 50% de D1 para idosos de 75 a 79 anos. Para ambos os públicos, também está garantida a segunda dose”, destacou o órgão, em nota.

Em entrevista à TV Gazeta, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que o Ministério da Saúde está enviando as vacinas com uma maior regularidade e que no mês de abril este quantitativo irá aumentar ainda mais. No entanto, frisou que isso não é suficiente para o combate ao colapso enfrentado na rede pública de saúde.

“Temos a expectativa de que em abril, a gente tenha uma quantidade superior de doses do que as já enviadas nos últimos meses. A vacinação deve ser acelerada, mas ainda de forma insuficiente para enfrentar o colapso da rede sanitária no país”, disse.

O secretário disse ainda que o Estado também está em negociação para a compra de doses para imunizar uma maior parcela da população adulta, mas reforçou a necessidade das medidas determinadas pelo governo estadual.